На Алтае мать убила годовалого сына, рождение которого спасло ее от тюрьмы

Женщина показывает, как наносила удары. Фото: пресс-службы СУ СК по Алтайскому краю

В Алтайском крае на чиновницу завели уголовное дело из-за смерти годовалого мальчика. Ребенка забила до смерти собственная мать, которую ранее лишили родительских прав на троих детей – за побои и истязание. Теперь уже бывшего инспектора по опеке и попечительству обвинили в халатности, сообщает краевой следственный комитет.

- Достоверно зная о нахождении мальчика в угрожающих для его жизни и здоровья условиях и, установив признаки физического насилия над ребенком, обвиняемая не предприняла мер, чтобы забрать малыша у матери и лишить ее родительских прав, - рассказали в ведомстве.

Трех детей забрали у жительницы Бурлинского района еще в 2019 году после того, как она сломала младшему сыну руку. Он постоянно приходил в школу в синяках и царапинах, но мальчик всегда выгораживал маму, объясняя, что упал или поцарапался, когда играл. После перелома он не выдержал и обо всем рассказал учителям, а те обратились в полицию.

На мамашу возбудили сразу несколько дел и забрали трех детей из семьи. Но на тот момент она была беременна и суд, учитывая это и другие обстоятельства, не стал лишать ее свободы, а дал условный срок. Кроме того, родившегося ребенка оставили женщине – забирать его оснований не было. Семью поставили на учет.

В июне 2021 года Ване (имя изменено) был уже год. Рождение еще одного ребенка никак не повлияло на женщину – она часто впадала в агрессию, кричала на малыша.

- В разговоре она всегда выходила на надрыв, орала, обвиняла всех вокруг, обещала засудить. Договориться с ней о чем-то было невозможно, - рассказывают имевшие с ней дело односельчане.

Только представьте, когда эта женщина начинала кричать на ребенка, он собирался в комок и вжимался в коляску. Мамаша орала на него: «Спи!», и ребенок действительно закрывал глазки и пытался вести себя как можно тише. Лучшее время для него было, когда они ходили в гости, где мамаша отвлекалась от «воспитания». Мальчик всегда плакал, когда понимал, что пора домой.

В июне у него начался стоматит. Он не мог спать, плакал, вероятно, это злило мамашу. Чтобы успокоить сына она несколько раз ударила мальчика по голове. Ребенок успокоился и уснул, а утром он уже был мертв.

Возможно, жизнь ребенка могли спасти. Незадолго до трагедии к ним домой заходил отец малыша и увидел, что у сына были припухшие губы, словно его кто-то бил, а лицо расцарапано. Забрать его он не мог, но позвонил в опеку. Комиссия пришла в дом в пятницу.

Как следует из показаний чиновницы, которой предъявили обвинение, они увидели, что у мальчика действительно припухли губки. Но мать объяснила это стоматитом (информацию ей подтвердил по телефону педиатр), а по поводу царапин родительница сказала, что Ваню покусали комары и он сам расчесал себе лицо.

Как уверяет женщина, на тот момент она посчитала, что ребенку ничего не угрожает и, как говорится в протоколе, «решила отложить вопрос до понедельника», хотя по своей должностной инструкции оно обязана была срочно изъять малыша из семьи, зная репутацию матери.

В итоге через два дня ребенок погиб. Его мать судят. Что касается бывшей чиновницы, женщина не признает вину, говорит, что устроилась на работу всего за несколько месяцев до этого и еще не знала, что должна была сделать. Сейчас дело в отношении нее направлено в суд. Самое суровое наказание по ч. 2ст. 293 УК РФ (Халатность) – лишение свободы на срок до пяти лет.

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После того, как забрали детей, женщина скандалила, обещала всех засудить и вернуть их, но реально шагов никаких не сделала. Сына, которому она сломала руку, сейчас воспитывает его тетя. Мальчик отошел от материнской «заботы», стал более открытым и начал забывать прежнюю жизнь. Новых родителей он называет мама и папа (далее)