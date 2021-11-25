Барнаул
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Барнаул
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Барнаул
+2°
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия25 ноября 2021 10:04

На Алтае мать убила годовалого сына, рождение которого спасло ее от тюрьмы

Теперь судят чиновницу, которая должна была следить за неблагополучной семьей
Иван ОЛЕКСЮК
Иван ОЛЕКСЮК
КомментироватьОставить комментарий(0)
Женщина показывает, как наносила удары.

Женщина показывает, как наносила удары.

Фото: пресс-службы СУ СК по Алтайскому краю

В Алтайском крае на чиновницу завели уголовное дело из-за смерти годовалого мальчика. Ребенка забила до смерти собственная мать, которую ранее лишили родительских прав на троих детей – за побои и истязание. Теперь уже бывшего инспектора по опеке и попечительству обвинили в халатности, сообщает краевой следственный комитет.

- Достоверно зная о нахождении мальчика в угрожающих для его жизни и здоровья условиях и, установив признаки физического насилия над ребенком, обвиняемая не предприняла мер, чтобы забрать малыша у матери и лишить ее родительских прав, - рассказали в ведомстве.

Трех детей забрали у жительницы Бурлинского района еще в 2019 году после того, как она сломала младшему сыну руку. Он постоянно приходил в школу в синяках и царапинах, но мальчик всегда выгораживал маму, объясняя, что упал или поцарапался, когда играл. После перелома он не выдержал и обо всем рассказал учителям, а те обратились в полицию.

На мамашу возбудили сразу несколько дел и забрали трех детей из семьи. Но на тот момент она была беременна и суд, учитывая это и другие обстоятельства, не стал лишать ее свободы, а дал условный срок. Кроме того, родившегося ребенка оставили женщине – забирать его оснований не было. Семью поставили на учет.

В июне 2021 года Ване (имя изменено) был уже год. Рождение еще одного ребенка никак не повлияло на женщину – она часто впадала в агрессию, кричала на малыша.

- В разговоре она всегда выходила на надрыв, орала, обвиняла всех вокруг, обещала засудить. Договориться с ней о чем-то было невозможно, - рассказывают имевшие с ней дело односельчане.

Только представьте, когда эта женщина начинала кричать на ребенка, он собирался в комок и вжимался в коляску. Мамаша орала на него: «Спи!», и ребенок действительно закрывал глазки и пытался вести себя как можно тише. Лучшее время для него было, когда они ходили в гости, где мамаша отвлекалась от «воспитания». Мальчик всегда плакал, когда понимал, что пора домой.

В июне у него начался стоматит. Он не мог спать, плакал, вероятно, это злило мамашу. Чтобы успокоить сына она несколько раз ударила мальчика по голове. Ребенок успокоился и уснул, а утром он уже был мертв.

Возможно, жизнь ребенка могли спасти. Незадолго до трагедии к ним домой заходил отец малыша и увидел, что у сына были припухшие губы, словно его кто-то бил, а лицо расцарапано. Забрать его он не мог, но позвонил в опеку. Комиссия пришла в дом в пятницу.

Как следует из показаний чиновницы, которой предъявили обвинение, они увидели, что у мальчика действительно припухли губки. Но мать объяснила это стоматитом (информацию ей подтвердил по телефону педиатр), а по поводу царапин родительница сказала, что Ваню покусали комары и он сам расчесал себе лицо.

Как уверяет женщина, на тот момент она посчитала, что ребенку ничего не угрожает и, как говорится в протоколе, «решила отложить вопрос до понедельника», хотя по своей должностной инструкции оно обязана была срочно изъять малыша из семьи, зная репутацию матери.

В итоге через два дня ребенок погиб. Его мать судят. Что касается бывшей чиновницы, женщина не признает вину, говорит, что устроилась на работу всего за несколько месяцев до этого и еще не знала, что должна была сделать. Сейчас дело в отношении нее направлено в суд. Самое суровое наказание по ч. 2ст. 293 УК РФ (Халатность) – лишение свободы на срок до пяти лет.

Читайте также

На Алтае женщина убила годовалого сына: ранее за побои у нее забрали троих детей

После того, как забрали детей, женщина скандалила, обещала всех засудить и вернуть их, но реально шагов никаких не сделала. Сына, которому она сломала руку, сейчас воспитывает его тетя. Мальчик отошел от материнской «заботы», стал более открытым и начал забывать прежнюю жизнь. Новых родителей он называет мама и папа (далее)

ЧПИнтересное