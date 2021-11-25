Тайны Фирсофских могил. Алтайские археологи выяснили точный возраст древних захоронений

В археологическом музее АлтГУ хранятся находки из древних погребений Фото: Олег УКЛАДОВ

Ученые Алтайского государственного университета совместно с коллегами с помощью радиоуглеродного анализа установили возраст древних погребений в пригороде Барнаула. Внимание археологов было сосредоточено на могильниках: Новоалтайск-Развилка, Фирсово—XIV и Фирсово—XI .

- В первом был обнаружен скелет юноши 15–16 лет, рядом лежали каменные и костяные изделия, среди них подвеска из барсучьего клыка, украшения из раковин моллюсков, каменное долото, игольник из птичьей кости с орнаментом, - рассказал «Комсомолке» археолог Кирилл Кирюшин, кандидат исторических наук, доцент института географии АлтГУ.

В результате исследования выяснилось, что богатое артефактами захоронение относится к рубежу IV–III тысячелетий до нашей эры.

В археологическом музее АлтГУ хранятся находки из древних погребений Фото: Олег УКЛАДОВ

В могильнике Фирсово—XIV был погребен мужчина 55–60лет, захороненный в скорченном положении на правом боку. Это погребение появилось в эпоху развитого неолита (конец V— начало IV тысячелетия до нашей эры).

В могильнике Фирсово—XI в свое время нашли восемь погребений, пять из них были одиночными, два— парными, одно— коллективное. В результате радиоуглеродного анализа учеными установлены даты четырех: двух парных(богатого захоронения мужчины 20–30 лет и женщины 18–20 лет; мужчины 45–55 лет и женщины 40–50 ), погребения трех пожилых мужчин 45–65 лет и сидячего мужчины 35–45 лет.

- Анализ показал, что парные и коллективные захоронения были сделаны между 5710 и 5360 годами до нашей эры, то есть в эпоху раннего неолита, - рассказывает Кирилл Кирюшин. Из этого ряда выбивается погребение сидячего мужчины. Оказалось, что это захоронение было сделано около 9106 лет назад (плюс-минус 80 лет).

В археологическом музее АлтГУ хранятся находки из древних погребений Фото: Олег УКЛАДОВ

Ученые предполагают, что это особенное погребение может относиться к финальному этапу мезолита или раннему неолиту. Его, кстати, выделяет не только сидячее положение погребенного, но и крайне большой размер черепной коробки, выделяющийся на фоне остальных останков взрослых людей с этого могильника.

- Фирсофский археологический микрорайон начал исследоваться еще в начале 20 века, но до сих пор при обследовании его отдельных участков археологи открывают новые памятники различных эпох, - заметил Кирилл Кирюшин.

Ученые уверены, что нынешнее исследование и установление точной хронологии захоронений может пролить свет на тайны образования современных расовых групп, раннего расселения человека и другие вопросы, касающиеся развития цивилизации.

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