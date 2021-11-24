QR-коды на Алтае: туристы отменяют бронирования баз отдыха на Новый год

Из-за пандемии и антиковидных ограничений поток туристов снизился Фото: Анна Перевощикова

Базы отдыха, отели и гостиницы в Республике Алтай и Алтайском крае сейчас переживают не лучшие времена – из-за пандемии и антиковидных ограничений поток туристов снизился. А после введения QR-кодов отдыхающие и вовсе стали отменять бронирования. Об этом «Комсомолке» рассказали в местах отдыха.

- Отмена бронирований, действительно, была. Мы всех своих клиентов предупреждаем о том, что заселение возможно при наличии ПЦР-теста или QR-кода. До новогодних праздников еще можно успеть подготовить документы. Цены мы не меняли, так как сейчас и так невысокий сезон, - отметили в парке-отеле «Манжерок».

Подтвердили ситуацию и в парке-отеле «Альтаир». Как пояснил администратор в разговоре с корреспондентом «Комсомольской правды»-Барнаул», увеличение случаев отмены броней произошло как раз после введения системы QR-кодов. Учитывая, что поток туристов и так небольшой, отелям пришлось снижать цены, чтобы привлечь отдыхающих.

Обычно в конце ноября найти свободные номера на Новый год уже довольно сложно, но сейчас сервис Booking.com пестрит предложениями. Причем цены вполне адекватные. Например, отдых для четырех взрослых на период с 30 декабря 2021 года по 2 января 2022 года обойдется по цене от 8 тысяч рублей. Номера можно найти и в гостиницах, и в отелях, и в крупных комплексах.

А вот в Белокурихе с бронированием туже – администраторы баз заверяют, что свободных мест на новогодние праздники практически не осталось, кое-где еще есть по одному-два номера. В некоторых отелях бронирование возможно с первых чисел января, а на новогоднюю ночь места заняты.

- Могу предложить вам заселение с 3 января, на новогоднюю ночь уже все забито, - с сожалением сказала администратор одной из баз отдыха города-курорта.

Тем временем, спрос на аренду коттеджей в курортных зонах региона растет. Как рассказали собственники корреспонденту «Комсомолки», бронировать дома на Новый год традиционно начинают за три-четыре месяца. Уже в ноябре с большой сложностью можно найти свободный дом, а если и найдешь, то ценник очень сильно кусается. Но главное преимущество аренды коттеджа в том, что QR-код арендодатели не требуют.

- Это же частная собственность, никаких справок о вакцинации или ПЦР-тестов мне лично не нужны, - рассказала одна из жительниц Барнаула, занимающаяся сдачей домов в аренду.

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