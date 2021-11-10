Коронавирус в Алтайском крае, последние новости на 11 ноября 2021: в Барнауле полиция создаст «спецотряд» для антиковидных рейдов

В регионе продолжают проверять соблюдение антиковидных норм Фото: Олег УКЛАДОВ

Коронавирус в Алтайском крае продолжает ставить новые рекорды: число заболевших растет с каждым днем и уже превысило 93,5 тыс. При этом в регионе продолжают фиксировать нарушения антиковидных норм. Полиция Барнаула создаст специальную группу сотрудников, которая займется рейдами. Им помогут дружинники, пишет мэрия краевой столицы.

С 30 октября по 8 ноября полиция вместе с представителями Роспотребнадзора и администрациями районов провела 62 рейда, проверили 713 торговых точек, выявили 281 нарушение, 115 из которых – нарушение масочного режима. По итогам проверки баров и кафе после 23 часов выявлено 27 нарушений. Кроме того, составили 17 протоколов на приостановку деятельности торговых точек и предприятий общепита от 3 до 18 суток за нарушения ограничительных мер.

Также проверили 330 единиц транспорта, там выявили 27 нарушений со стороны перевозчиков, а 36 пассажиров не соблюдали масочный режим.

– Глава города Вячеслав Франк поручил органам местного самоуправления продолжать вести профилактическую и информационную работу с населением, усилить рейдовые мероприятия, особое внимание уделить объектам, где уже были выявлены случаи нарушений ограничительных мер, – подчеркнули в мэрии.

Ранее мы сообщали, что в Алтайском крае будут проходить рейды по проверке некоторых организаций на соответствие требованию по вакцинации сотрудников от ковида.