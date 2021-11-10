Оставил одних: на Алтае будут судить отца троих детей, погибших на пожаре

Отца дома не было всего полчаса. Фото: СУ СК по Республике Алтай

В Республике Алтай жителя села Анос обвиняют в смерти троих детей. Они погибли во время пожара, который возник из-за неисправной электропроводки. По версии следствия, отец знал о проблеме, но все равно оставил детей без присмотра одних дома.

– Следствием установлено, что 14 июня 2021 года в дневное время обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, проявив преступную небрежность, оставил в доме без присмотра своих троих малолетних детей 2015, 2017 и 2018 года рождения. При этом мужчина знал о неисправной электропроводке в доме и о включенных в сеть электронагревательных приборах, – сообщает региональный Следком.

В это время мать детей была на работе. По информации источника «КП», отец вышел из дома в туалет, который находится на улице. Его не было всего полчаса, но за это время успел вспыхнуть пожар. Когда мужчина увидел, что в доме полыхает пламя, он кинулся спасать детей, но у него ничего не вышло. Так как дом был деревянный, огонь распространился в считанные минуты. Тела маленький детей обнаружили пожарные, приехавшие на вызов. Как пишет «Следком», причиной их смерти стало отравление отравления окисью углерода.

Как рассказали «Комсомольской правде» в пресс-службе республиканского СК, отец знал о проблемах с проводкой уже продолжительное время. Предохранители на счетчике, которые могли бы спасти от короткого замыкания, сгорели еще в 90-е годы. Но руки заменить их у главы семейства так и не дошли, поэтому проводку замыкало уже не раз. В нескольких комнатах провода были скручены, где-то перемотаны изолетной. Сам мужчина признался, что знал о проблеме, но ничего не предпринимал. В роковой день он поставил мобильный телефон на зарядку на кухне. Возможно, именно он и стал источником пожара.

По словам родителей, дети знали, что с огнем играть нельзя, были послушными и не стали бы баловаться со спичками. Версию поджога супруги также отмели, ведь врагов у них в селе не было. Семья была благополучной и на учете не стояла.

Мужчина полностью признал свою вину, раскаялся и помогал в расследовании дела. Его обвиняют по части 3 статьи 109 УК РФ – причинение смерти по неосторожности двум и более лицам. Ему грозит лишение свободы на срок до четырех лет. На данный момент уголовное дело с обвинительным заключением направлено прокурору.

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