На Алтае установили памятный знак погибшему на Катуни инструктору

Рафтингист Марсел Сталбеков погиб в Катуни 20 июля этого года во время коммерческого сплава Фото: из личного архива героя(ев) публикации

В Горном Алтае на берегу Катуни, неподалеку от порога Тельдекпень, на отвесной скале появился необычный памятный знак. На каменной доске надпись «Сталбеков Марсел Сталбекович. 14.03 1996-20.07.2021. В память о друге». Тут же качается на ветру спасательное снаряжение погибшего инструктора.

Напомним, инструктор – рафтингист Марсел Сталбеков погиб в Катуни 20 июля этого года во время коммерческого сплава. Тело Марсела было обнаружено 30 июля недалеко от села Еланда.

Как страшный сон

Одна из туристок из Омска, участвующая в этом сплаве, вспоминает свое путешествие в Горный как страшный сон. По словам Натальи, они с мужем сплавлялись первый раз и просили подобрать маршрут для новичков. Но администратор фирмы «Мастеррафт» ( именно там работал инструктором Марсел) предложила им отнюдь не простой маршрут. В сети, кстати, есть мнения опытных туристов-водников про опасные пороги Тельдекпень и советы не водить туда туристов без опыта.

Второй рафт развернулся, не забрав инструктора Марсела

В тот трагический день коммерческий рафт попал в воронку, туристов и инструктора закрутило в водоворотах. Так, Наталью затянула воронка, но, к счастью, выбросила, после чего течение понесло женщину на скалы. Муж рванул следом, но помочь с берега не смог. В итоге туристка долго висела на скале, уцепившись за выступ. Рядом в воронке кружило инструктора Марсела, который был без сознания. Муж Натальи пытался с берега палкой достать парня, не получилось. Проплывающие следом рафты, по словам Натальи, также не могли причалить к скалам из-за сильного течения.

На видео, найденном и опубликованном друзьями погибшего Марсела Сталбекова, инструктор следующего рафта подбирает нескольких сплавщиков, прицепляет к себе на буксир перевернувшее судно и отправляется дальше. Потом, когда этот сотрудник фирмы по берегу дошел до места ЧП, Марсела уже унесло течением…

Без извинений

По словам туристки из Омска, после падения у нее был сильный ушиб носа и тошнота.

- Никто из руководства компании «Мастеррафт», организующего коммерческие сплавы по Катуни не поинтересовался самочувствием выпавших в Катунь туристов, не принес извинения, - вспоминает Наталья, - я думала, в тот же день объявят поиски Марсела, но нас так никто о событиях и не расспросил, на базе было тихо.

Мама погибшего инструктора Венера Мамытова узнала о случившемся только на следующий день. По ее словам руководитель фирмы кратко и хладнокровно бросил короткую фразу, что Марсел утонул. Когда она приехала, ни извинений, ни сочувствия тоже не дождалась. Мать единственного сына была в шоке, увидев радостные фото на сайте фирмы в дни, когда погиб Марсел, а его тело еще не нашли.

Марсел посередине в желтом жилете Фото: из личного архива героя(ев) публикации

Прокурорская проверка

Улетая с Алтая, Венера Мамытова написала заявление в прокуратуру. Мать погибшего инструктора просила расследовать происшествие, проанализировать деятельность компании «Мастеррафт» и рассмотреть вопрос о запрете коммерческих туров на опасные пороги.

В результате прокурорской проверки было выявлено, что какие-либо договоры (трудовые, гражданско-правовые) между руководителем фирмы Константином Шмальцем и погибшим инструктором Сталбековым не заключались. Есть и другие нарушения, по которым вынесены административные взыскания. Но в возбуждении уголовного дела после доследственной проверки было отказано. С формулировкой: «Из-за отсутствия состава преступления».

Руководитель компании «Мастеррафт» Константин Шмальц и сегодня не комментирует это ЧП. В телефонном разговоре в августе кратко сказал, что считает, что в СМИ ситуация подается тенденциозно и однобоко.

«Мы поставим свой памятник»

Друг погибшего инструктора Николай Шаталов продолжает считать, что Марсел погиб из-за ошибочных действий другого инструктора, что фирма, где он работал, отнеслась к смерти своего сотрудника хладнокровно и даже цинично.

- Сначала второй инструктор оставил его в воде, потом они замалчивали это ЧП, не принося извинений матери, а когда тело Марсела нашли, доставали его вовсе не представители этой компании, - возмущается Шаталов. – Кстати, только после случившегося, во время прокурорской проверки на сплавах появились и страховочные рафты.

По его мнению, и памятник, появившийся на скале, был сделан в период прокурорской проверки по его словам «скорее всего для отмазки».

Шаталов считает странным, что устанавливая памятную доску, сотрудники фирмы полностью проигнорировали мнение матери Марсела.

- Да, совсем не спросили, и мне не нравится этот памятник, - поделилась с «КП» женщина, у которой погиб единственный любимый сын.

Венера Мамытова не собирается прощать халатность фирмы, где Марсел работал и продолжает добиваться возбуждения уголовного дела. А друзья Марсела между тем планируют установить следующим летом другой памятник на месте его трагической гибели.

- Каким он будет, обговаривается с его мамой, - говорит Николай Шаталов.

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