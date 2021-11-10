Многодетный отец-одиночка кинулся на 13-летнего сына с ножом

Мужчину отправили в колонию строгого режима. Фото: Олег УКЛАДОВ

В комнату, где находился 13-летний Егор (имя изменено – прим. авт.), вошел отец с ножом в руке. Мужчина бросился на сына, но путь ему преградила родственница, которая зашла к ним в гости.

- Беги! – крикнула школьнику взрослая сестра, пытаясь удержать отца.

Когда мальчик пробегал мимо разъяренного родителя, тот кинулся на него с ножом. Удар прошел по касательной спины, не причинив ему значительного вреда. Позже мальчику все-таки вызвали скорую, а дело попало в руки следователей СК Алтайского края, которые возбудили уголовное дело о покушении на убийство (ч.3 ст.30 п. «в» ч.2 ст. 105 УК РФ).

Отец-одиночка

57-летний Евгений (имя изменено – прим.авт.) воспитывал троих сыновей один – мать детей скончалась несколько лет назад. Мужчина зарабатывал временными подработками, получал пособие на детей и… выпивал. Перебрав со спиртным, он становился буйным и мог выместить зло на детей.

Вечером в марте этого года к ним в дом пришла дочь умершей супруги Евгения от прошлого брака. Они вместе выпивали. Увидев очередную пьянку, Егор начал ругаться с отцом и позвонил другой взрослой сестре по матери, чтобы на него пожаловаться. От этого мужчина пришел в ярость. Мальчик ушел в комнату, чтобы не продолжать ссору.

К нему зашла сестра и попросила не ругаться с отцом. В этот момент на пороге появился глава семьи, держа в руках нож. Сестра преградила ему путь, а мальчик попытался проскочить мимо. Однако мужчина успел задеть его ножом. К счастью, рана оказалась несерьезная. Отскочив, школьник обернулся и увидел, что родственники лежат на полу. Когда все успокоились, сестра перебинтовала мальчика и вызвала скорую помощь. После случившегося отец предлагал сказать, что на сына на улице напали неизвестные. Однако напуганный ребенок выложил, как все было на самом деле.

Заступился за отца

Когда началось следствие, мужчина быстро понял, что ему грозит и начал уговаривать сына изменить первоначальные показания – тот пожалел отца и в суде сказал, что все вышло случайно. Сам мужчина продвигал версию, что ранил ребенка, когда стоял на кухне и готовил ужин – потеряв равновесие, он якобы задел сына ножом. Однако суд ему не поверил, приняв во внимание первоначальные показания свидетелей, а также заключения экспертизы. Кроме того, следователи нашли переписку мальчика с братьями, где тот рассказывал, что отец напал на него с ножом.

- Суд признал подсудимого виновным и назначил ему наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы на 1 год, - сообщили в краевом следственном комитет.

В настоящее время приговор не вступил в законную силу и обжалуется.