Надругался над мальчиками: суд дал алтайскому педофилу 15 лет «строгача»

Преступник признал вину лишь частично. Фото: Олег УКЛАДОВ

Алтайский суд приговорили к 15-ти годам лишения свободы в колонии строгого режима местного жителя, который надругался над пятью мальчиками. Об этом сообщает региональный Следком. У преступника выявили расстройство - педофилию.

В ходе следствия было установлено, что с 2016 года на протяжении пяти лет мужчина знакомился с мальчиками от 10 до 15 лет. Педофил приглашал их к себе домой, заманивая видеоиграми на мощном компьютере, давал деньги, возил купаться на озеро и даже разрешал садиться за руль своего автомобиля.

- Установив психологический контакт, злоумышленник совершал развратные действия сексуального характера. Всего следствием установлено 5 эпизодов преступных деяний, совершенных в отношении 5 несовершеннолетних, - пишут в ведомстве.

В итоге суд признал его виновным сразу по нескольким статьям (ч. 3 ст. 135 УК РФ и п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ). Преступник признал вину лишь частично. Экспертиза выявила у него расстройство сексуального предпочтения в виде педофилии.

Суд приговорил педофила к 15 годам лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.

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