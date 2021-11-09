Коронавирус в Алтайском крае, последние новости на 10 ноября 2021: подписи против QR-кодов, вакансии контролеров и рост заболеваемости среди детей

Противники введения QR-кодов в Алтайском крае обратилась с заявлением в прокуратуру региона Фото: ОЛЕКСЮК Иван

Показатели по коронавирусу в Алтайском крае остаются стабильно высокими. Согласно последним новостям оперштаба, за минувшие сутки вновь выявили более 500 новых случаев заболевания и зарегистрировали 30 смертей от ковида.

Дети болеют чаще

По сравнению с летом ситуация с коронавирусом ухудшилась и по детям. Об этом рассказал Валерий Шевченко, главный инфекционист региона. По его словам, это связано с общим ростом числа зараженных.

– Если давать характеристику клинической картине, то принципиально она не поменялась. Например, по процентному соотношению клинических симптомов со стороны желудочно-кишечного тракта и респираторных симптомов – 10-15% к 85-90%. При этом число тяжелых случаев увеличилось, – отметил Валерий Шевченко.

На сегодняшний день в Алтайском крае насчитывается свыше 7,3 тыс. детей, которые заразились ковидом.

Вакансии контролеров QR-кодов

В связи с введением пропускной системы в Алтайском крае на рынке труда появилась новая вакансия – контролера QR-кодов. Главное требование, которое предъявляют к соискателям – стрессоусточивость.

Так, к примеру, один из ТЦ, которые ищет контролеров, - «Юность» на улице Тимуровской. Работодатель требует наличие сертификата о вакцинации у кандидата. Режим работы – с 09:00 до 20:00. За смену обещают 1,7 тысячи рублей.

Напомним, в торговых центрах система QR-кодов начала действовать с 30 октября. С 15 ноября ее введут в фитнес-клубах, бассейнах, общепите и других общественных местах.

Бунт против QR-кодов

Инициативная группа противников введения QR-кодов в Алтайском крае обратилась с заявлением в прокуратуру региона. Они требуют отменить пропускную систему, так как считают это нарушением их прав на передвижение.

По словам противников QR-кодов, они не готовы отчитываться о том, куда и зачем они идут в общественные места, а также раскрывать свои персональные данные неизвестным лицам.

По словам участников инициативной группы, они собрали 2800 подписей.

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