Ковидный коечный фонд Алтайского края заполнен почти на 90%

В регионе развернуто 4846 ковидных коек Фото: Олег УКЛАДОВ

По данным на 8 ноября, ковидные койки в больницах Алтайского края заполнены на 88%. Их занятость мониторят в круглосуточном режиме, ситуация динамично меняется. Об этом на пресс-конференции рассказал Валерий Шевченко, главный инфекционист края.

– В регионе развернуто 4846 коек, на утро сегодняшнего дня коечный фонд был заполнен на 88%. Вопрос рационального использования коечного фонда сейчас как никогда актуален. Мы не можем себе позволять неопределенно много и бесконечно долго расширять этот фонд, потому что понимаем, что ресурсы в системе здравоохранения ограничены, – сказал Валерий Шевченко.

По его словам, если будет происходить дальнейшее расширение коечного фонда, то это приведет к тому, что пострадает плановая медицинская помощь, в том числе на стационарном этапе.

По данным на 8 ноября на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтверждённым ковидом лежат 3867 человек. Кроме того, 398 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19 проходят лечение в ковидных госпиталях. Еще 17 900 человек находятся на амбулаторном лечении в условиях стационара на дому.

– Нахождение пациента на госпитальной койке, так же как и определение необходимости его госпитализации, проводится четко в соответствии с актуальной версией временных методических рекомендаций по профилактике новой коронавирусной инфекции, – подчеркнул главный инфекционист края.

Напомним, ранее мы писали о том, что за последние две недели в Алтайском крае заметно выросло число желающих сделать прививку против коронавируса. Летом число вакцинированных ежедневно колебалось от 1,5 до 2,5 тыс., а сейчас оно каждый день составляет порядка 10 -11 тыс. человек. Подробнее об этом можно прочитать здесь.

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