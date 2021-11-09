Пушкинская карта в Алтайском крае: расширение списка учреждений и афиша на ноябрь

По «Пушкинской карте» в Алтайском крае можно приобрести билеты в 12 учреждений культуры. Фото: Олег УКЛАДОВ

Список участников программы «Пушкинская карта» в Алтайском крае расширился. Теперь по карте можно попасть во Всероссийский мемориальный музей-заповедник В.М. Шукшина в селе Сростки. Учреждение запустило онлайн-продажу билетов, это является ключевым условием участия в программе.

Как рассказали в минкультуры Алтайского края, желающие могут посетить экспозицию «В.М. Шукшин. Жизнь и творчество». Эта выставка рассказывает о жизни, в том числе творческом пути писателя. Работники музея отмечают, что из всех разделов экспозиции наибольший интерес вызывает именно Мемориальный класс, где учился Василий Шукшин. В нем воссоздана обстановка 40-х – первой половины 50-х годов ХХ века. Также можно посетить и другие здания музея - «Усадьбу матери» и «Дом детства».

С учетом музея-заповедника по «Пушкинской карте» в Алтайском крае можно приобрести билеты в 12 учреждений культуры. Рассказываем, какие мероприятия запланированы в них на ноябрь:

Барнаул

В рамках программы барнаульские школьники и студенты могут сходить в краевой театр драмы, Музыкальный театр, Молодежный театр Алтая, театр кукол «Сказка», оркестр «Сибирь», филармонию края, Барнаульский духовой оркестр. Например, в театре драмы в ноябре можно оплатить Пушкинской картой билеты на спектакли «Непрощенная», «Бесприданница», «Кроткая», а любители классической музыки по карте могут приобрести билеты в филармонию на концерты «Симфонические вечера».

Бийск

Молодежь Бийска Пушкинской картой могут оплатить билеты на спектакли в драматическим театре. В ноябре желающих приглашают на премьеру постановки «Время ток». Также в этом месяце по Пушкинской карте можно посетить спектакль «Мятель».

Рубцовск

Участники программы «Пушкинская карта» в Рубцовске: драматический театр, Театр кукол им. Андрея Брахмана и ДК Тракторостроитель. В ноябре в драматическом театре воспользоваться картой можно, покупая билеты на спектакли «Дамский портной», «Бесприданник».

Интересующую информацию о датах и времени культурных мероприятий можно уточнить на сайтах учреждений.

Напомним, в России, в том числе и в Алтайском крае, программа «Пушкинская карта» стартовала с 1 сентября 2021 года. Ее цель – популяризация культурных мероприятий среди молодежи. Любой гражданин в возрасте от 14 до 22 лет может получить карту, на которую будет зачислено три тысячи рублей. Деньги можно потратить только на билеты в учреждения культуры, которые являются участниками программы. Причем жители Алтайского края могут воспользоваться картой не только в своем регионе, она действует по всей России.

Чтобы её оформить, нужно зарегистрироваться на портале «Госуслуги» и установить мобильное приложение «Госуслуги.Культура». Кстати, в 2022 году номинал карты увеличится с трех до пяти тысяч рублей.

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