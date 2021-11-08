В Алтайском крае не исключено введение QR-кодов в общественном транспорте

В ближайшее время усилят контроль за соблюдением действующих антиковидных требований Фото: Олег УКЛАДОВ

Пока в общественном транспорте Алтайского края не планируют вводить QR-коды. При этом не исключено, что если эпидемиологическая ситуация ухудшится, то придется пойти на такую ограничительную меру. Об этом во время пресс-конференции рассказала Ульяна Калинина, замруководителя регионального Роспотребнадзора.

– Пока такой вопрос не обсуждался, но опять же все будет зависеть от эпидемиологической ситуации, – пояснила Калинина.

С 30 октября в Алтайском крае ввели систему QR-кодов. Пока они нужны для того, чтобы попасть в ТЦ и ТРЦ. А с 15 ноября предъявление QR-кодов станет обязательным на входе в театры, кинотеатры, концертные залы, учреждения клубного типа, цирки, бассейны, фитнес-клубы, спортивные объекты, учреждения досуга, гостиницы, пансионаты, дома и базы отдыха, санаторно-курортные организации (санатории), а также на объекты общественного питания (за исключением обслуживания навынос без посещения зала обслуживания, деятельности столовых, буфетов, кафе и иных предприятий, осуществляющих организацию питания для работников предприятия).

– Список по QR-кодам будет дополняться. Не все объекты вошли в предыдущую редакцию указа губернатора, поскольку на введение системы требуются материальные и временные затраты, – добавила Ульяна Калинина.

Вход по QR-кодам могут ввести в магазинах, которые пока не попали под действующий указ, в парикмахерских, а также в административных и офисных зданиях.

В ближайшее время усилят контроль за соблюдением действующих антиковидных требований, возрастет количество проверок с участием полиции и Росгвардии.

– Тотальных проверок не будет. Хотелось бы обратить внимание как граждан, так и предпринимателей на соблюдение противоэпидемических мер. Это личная ответственность каждого. Рейдовые проверки нами, органами власти на местах проводятся, но мы не можем поставить инспектора возле каждого автобуса, человеческих ресурсов не хватит, – заявила Ульяна Калинина.

Отвечая на вопрос о том, когда режим QR-кодов могут отменить, представитель Роспотребнадзора отметила, что это возможно в случае улучшения эпидобстановки и снижения числа заболевших, тяжелых и летальных случаев.

– Тогда ограничительные меры будут пересматриваться. Для того, чтобы это время наступило, нам с вами нужно всячески способствовать этому: прививаться, соблюдать социальную дистанцию и масочный режим, а также избежать посещений массовых мероприятий, т.е. соблюдать все меры, которые идентичны и для коронавируса, и для гриппа, и для ОРВИ, – резюмировала замруководителя регионального Роспотребнадзора.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Барнауле продолжают проводить рейды по соблюдению санитарных требований. Специалисты составили несколько протоколов об административных правонарушениях в отношении продавцов, руководителей предприятий. Среди основных нарушений – обслуживание покупателей без масок, перчаток, отсутствие рециркуляторов, бактерицидных ламп, средств для дезинфекции.

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