Коронавирус в Алтайском крае, последние новости на 9 ноября 2021: осталось около 600 резервных коек

Ситуация с коронавирусом на Алтае на 9 ноября 2021 года. Фото: Олег УКЛАДОВ

Последние новости о коронавирусе в Алтайском крае на 9 ноября 2021 не утешительны – в ковидных госпиталях осталось около 300 свободных коек, продолжается рост числа заболевших. Только за минувшие сутки выявлено 513 новых случаев заболевания, 28 человек скончались.

- Общее число заболевших коронавирусной инфекцией составляет 92 515 человека, в т. ч. 7290 ребенка. Выздоровели 64 215 человек. Умерли 6 509 человек, все взрослые, - сообщается в статистике оперативного штаба.

Сейчас в ковидных госпиталях находятся 3867 человек, 815 сред них – в тяжелом состоянии, подключено к аппаратам ИВЛ –301. В резерве находятся порядка 580 коек.

С 15 ноября в Алтайском крае вводят новые ограничения, в театры, кино, спортзалы, кафе и другие публичные места будут пускать только имеющих QR-код. Впоследствии, если обстановка ухудшится, может встать вопрос и о введении пропускной системы в общественном транспорте.

В крае продолжается вакцинация, полностью привиты более 740 тысяч человек, 85 тысяч получили только первую прививку.