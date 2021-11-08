Владельца сгоревшего кафе в Сростках обманули мошенники

Расследованием занимается полиция. Фото: Олег УКЛАДОВ

48-летний владелец сгоревшего кафе стал жертвой мошенников. Он заплатил неизвестному мужчине, который представился сотрудником МЧС, 27 тысяч рублей. Деньги предназначались на покупку подарков для неких членов комиссии. Об этом сообщает ГУ МВД по Республике Алтай, куда обратился потерпевший.

- Предварительно установлено, что в одном из заведений Алтайского края, владельцем которого являлся потерпевший, произошел пожар. В этот же день мужчине позвонил неизвестный, который представился сотрудником МЧС из Республики Алтай, - рассказали в ведомстве.

В управлении не называют личность потерпевшего, однако, по данным «Бийского рабочего», речь идет о владельце кафе в Сростках «Печки-Лавочки», где в начале ноября произошел пожар.

Несмотря на то, что заведение находилось на территории Алтайского края, мужчину не смутило, что звонивший представился сотрудником МЧС Республики.

- Звонивший сообщил, что готов оказать содействие в экспертной оценке причин возгорания, но для этого ему нужно приобрести подарки для членов комиссии, которые могли бы приехать в любое удобное время для осмотра места пожара, - говорит в своем релизе региональное МВД.

Владелец сгоревшего заведения отправил деньги, получил адрес магазина, где нужно было забрать презенты. Но когда приехал на место с чеками о переводе денег, управляющий магазина ему ответил, что никаких заказов он не получал, отдать товар не может и посоветовал обратиться в полицию.

По факту возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

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