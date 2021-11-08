В горах Алтая во время одиночного похода пропал турист

Поиски туриста продолжат и сегодня Фото: пресс-службы МВД по Республике Алтай

В Республике Алтай пропал турист из Новосибирской области, который отправился в одиночный поход. Он должен был завершить маршрут 5 ноября, но так и не вышел на связь. Поиски мужчины продолжаются, сообщает региональное управление МЧС.

Где и когда пропал мужчина

27-летний турист, житель поселок Краснообск Новосибирской области, зарегистрировался в региональном управлении МЧС 29 октября. 1 ноября мужчина вышел в одиночный поход по маршруту из Кучерлы к Аккемскому озеру. После посещения озера он планировал вернуться через перевал Кара-Тюрек по Кучерлинской тропе с заходом на Кучерлинское озеро либо по верхам через «Каменную избу».

Турист должен был выйти на связь 3 ноября, однако не сделал этого. Более того, 5 ноября он не добрался до конечной точки маршрута.

– 5 ноября организованы поиски силами МВД Республики Алтай, спасателей Алтайского поисково-спасательного отряда. Помощь в проведении поисков оказывают родственники туриста, – отметили в МЧС.

Там добавили, что 2 и 3 ноября в районе прохождения маршрута был непогода: похолодало до -20 градусов, начался снегопад, порывы ветра достигали 35 м/с. Местность прохождения маршрута горная и труднодоступная. Из-за сложного рельефа спасатели не могут участвовать поисках пешком. 6 ноября провели аэровизуальное обследование местности.

На земле и с воздуха

7 ноября десять спасателей Алтайского поисково-спасательного отряда на вертолете Ми-8 Красноярского комплексного авиационно-спасательного центра доставили в Усть-Коксинский район к месту проведения поисков туриста. Визуально обследовали весь маршрут, по которому должен был проходить мужчина. К сожалению, результатов это не принесло.

Поиски туристы продолжат и сегодня, 8 ноября. Спасатели будут работать по маршруту село Кучерла Усть-Коксинского района - район озера Кучерлинского - район озера Ак-Кемского - район перевала Кара-Тюрек.

Важно!

– Всем, планирующим совершить поход в горной местности на территории Республики Алтай рекомендуем обязательно рассчитывать свои силы, изучить географические и климатические особенности местности, учитывать погодные условия, тщательно подбирать соответствующую экипировку и снаряжение, иметь при себе спутниковый телефон для связи со спасателями и лавинный датчик, – отметили в МЧС.

Кроме того, спасатели напоминают, что туристам, планирующим совершить горный или водный поход в Республике Алтай, необходимо зарегистрировать группу в Главном управлении МЧС России по региону. Тогда им смогут более оперативно оказать помощь в случае возникновения нештатной ситуации. Регистрацию можно пройти на сайте управления в разделе «Регистрация туристов».

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