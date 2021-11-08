Как Достоевский просился в Барнаул. В «Крепостном театре» - премьера

В галерее "Республики ИЗО" открыта выставка рисунков Юрия Гребенщикова, посвященных Барнаулу конца 18-го века Фото: из личного архива героя(ев) публикации

11 ноября исполняется 200 лет со дня рождения гениального, всемирно известного писателя Федора Достоевского. Хотите отметить это событие по-особому? Почитайте пьесу комиссара "Республики ИЗО" Вадима Климова "Достоевский проездом", недавно она вошла в лонг-лист Международного конкурса современной драматургии "Исходное событие — 21 век" номинация "ЖЗЛ". А 20 ноября можно прийти в "Крепостной театр" на премьеру этой пьесы. Кроме того, в галерее "Республики ИЗО" открыта любопытная выставка рисунков Юрия Гребенщикова, посвященных Барнаулу конца 18-го века и визиту великого писателя. Именно они иллюстрируют произведение.

Экскурсия в « Сибирские Афины»

Новая пьеса Вадима Климова посвящена приезду Достоевского в Барнаул в 1857-ом году. Про этот факт многие горожане если и слышали, то лишь краем уха.

- Про Шукшина и Барнаул в СМИ все уши прожужжали, но ведь он не любил этот город , даже когда в Бийск ехал, только на перрон выходил покурить, хотя поезд семь часов здесь стоял, - говорит Вадим. - Совсем другое - приезд Достоевского.

По мнению Климова , довольно странно, что факт визита великого писателя в Барнаул как- будто даже замалчивается.

- Я превратил текст в пьесу-экскурсию, - рассказал Вадим « Комсомолке». - Такую историческую прогулку, кстати, легко можно сделать. Это интересная история самого Федора Михайловича на фоне города. Я, конечно, не единственный, кого интересовала эта тема. Филолог Елена Сафронова, к примеру, давно изучает все документы ,связанные с этим событием, но у меня это околохудожественный текст ,основанный на документах, письмах и воспоминаниях. Это история и про то, каким был мир вокруг Достоевского в те годы.

Автор пьесы погружает читателя во время, когда Петр Семенов-Тянь-Шанский называл Барнаул «Сибирскими Афинами».

В галерее "Республики ИЗО" открыта выставка рисунков Юрия Гребенщикова, посвященных Барнаулу конца 18-го века Фото: из личного архива героя(ев) публикации

По сюжету Федор Михайлович приезжает в гости к Тянь-Шанскому и они вместе беседуют, прогуливаются.Тогда зима, проведенная в Барнауле Петром Петровичем, не показалась ему скучной. «Я нанял довольно уютную меблированную квартиру из нескольких комнат за 25 рублей в месяц.- цитирует автор пьесы знаменитого географа. - Дни проходили в разборке собранных мной богатых ботанических и геологических коллекций, в подробном осмотре и изучении предметов барнаульского музея, в поль зовании тамошней библиотекой и в ознакомлении с заводскими работами. Вечера же я проводил в гостеприимном, хорошо образованном и всегда приветливом обществе. Зимний сезон был оживлен любительскими спектаклями. Многие из членов барнаульского общества выдавались своими замечательными сценическими дарованиями. Вообще оживление и культурность этого прекрасного уголка Сибири, прозванного мной «сибирски ми Афинами», делали пребывание в нём в холодное зимнее время сибирских буранов особенно привлекательным»

«Похлопочите о моем переводе»

Также звучат в пьесе цитаты самого Достоевского, когда тот говорил, что после отбывания наказания хотел бы остаться в Барнауле. Ему также понравился офицерский город.

Из писем писателя, процитированных в пьесе: «Если будет возможность говорить и хлопотать о переводе моем в статскую службу именно в Барнаул, то ради Бога, не оставляйте без внимания. Если возможно говорить об этом с Гасфортом, то, ради Бога, поговорите, а если можно не только говорить, но и делать, то не упускайте случая и похлопочите о моем переводе в Барнаул в статскую службу. Это самый близкий и самый верный шаг для меня».

Перекрестки эпох

При этом в произведении есть неожиданные перемещения во времени. Появляются нынешние губернаторы, памятник Ползунову у «Политеха» и т.д.

- Пьеса написана в стиле метамодернизм, это любопытный ход, я считаю, дает читателю интерес, заставляет задуматься о пересечении эпох и событий,- говорит автор.

В галерее "Республики ИЗО" открыта выставка рисунков Юрия Гребенщикова, посвященных Барнаулу конца 18-го века Фото: из личного архива героя(ев) публикации

Подсказка КП

Экземпляры книги «Достоевский проездом» будут переданы в краевую библиотеку, в ГМИЛИКу, небольшую часть можно будет купить в галерее «Республика ИЗО». Также книга доступна в интернете.