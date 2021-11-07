Коронавирус в Алтайском крае, последние новости на 8 ноября 2021: более 92 тысяч зараженных

За минувшие сутки было зарегистрировано еще 510 случаев заболевания Фото: Олег УКЛАДОВ

Коронавирус в Алтайском крае, последние новости на 8 ноября 2021 года: в Алтайском крае с начала пандемии зарегистрировали больше 92 тысяч зараженных. За минувшие сутки было зарегистрировано еще 510 случаев заболевания.

По данным краевого оперштаба, за сутки в регионе зарегистрировали еще 307 случаев выздоровления, итого - 63921 человек. Также увеличилось число умерших - плюс 26 за сутки. За весь период пандемии скончался 6481 человек: 5099 - от ковида, 1382 - по иным причинам.

По состоянию на 7 ноября находятся на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией 3916 человек. Кроме этого, 375 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, находятся на лечении в ковидных госпиталях, - отметили в штабе.

Известно, что 851 человек находится в тяжелом состоянии, 298 пациентов подключены к искусственной вентиляции легких. Еще 47 бессимптомников и 477 пациентов с пневмонией наблюдаются амбулаторно.

За все время пандемии на наличие инфекции обследовано более 2,4 млн человек. В сутки проводят по 8,8 тысяч исследований.