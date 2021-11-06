Коронавирус в Алтайском крае, последние новости на 7 ноября 2021: число заразившихся превысило 500 человек

Почти четыре тысячи человек получают лечение в ковидных госпиталях. Фото: Олег УКЛАДОВ

Рассказываем последние новости о коронавирусе в Алтайском крае на 7 ноября 2021 года – на протяжении нескольких недель растет число заболевших COVID-19. За прошедшие сутки зафиксировали 503 случая. Выздоровело 375 пациентов, умерло 28 человек, от COVID-19-26.

- Общее число заболевших коронавирусной инфекцией составляет 91 492 человека, в т. ч. 7192 ребенка. Выздоровели 63 614 человек (+ 375). Умерли 6 451 человек (+ 28), все взрослые, в том числе по причинам смерти: коронавирусная инфекция – 5 073 человека (+ 26), иные причины смерти – 1 378 человек (+ 2), - пишет оперштаб.

Отметим, что почти четыре тысячи человек с подтвержденной инфекцией получают лечение в ковидных госпиталях. Также в медучреждениях находится еще 363 пациента с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19. Тяжелобольных пациентов - 855, из них подключено к аппаратам ИВЛ - 297 человек. Свободных коек в ковидных отделениях осталось 545.

- Всего в крае на новую коронавирусную инфекцию обследовано 2401495 человек. Среднесуточный охват тестированием жителей края составил 345,07 исследования на каждые 100 тысяч жителей или 6437 человек в день. Количество тестирований с учётом повторных исследований – 6553 за минувшие сутки, - сообщает оперштаб.

В регионе продолжает расти число желающих привиться от коронавирусной инфекции. По данным оперштаба в Алтайский край поступило 1 039 213 комплектов вакцины. В регионе прививается 837429 человек: 80 668 человек поставили первую прививку, а 737 769 человек полностью привиты (получили две прививки или однократно Спутник Лайт). Уже 18 992 человек прошли повторную вакцинацию.

Напомним, что ранее мы писали о том, что в регион не станут продлевать нерабочие дни после 7 ноября, но расширят список мест, при посещении которых будет нужен QR-код.

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