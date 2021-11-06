На Алтае хотят построить звездную ферму

Телескоп и звезды точно будут Фото: Михаил ФРОЛОВ

На Алтае задумали построить астрономическую ферму. Об этом «Комсомолке» рассказал Олег Петров, астроном-любитель, фотограф.

- Мы задумали ее создать в честь незаурядного барнаульца, легендарного фронтовика и астронома-любителя Михаила Левченко, - рассказывает Олег Петров. - Такие фермы сейчас строятся по всему миру. К примеру, во Франции есть астрономический комплекс, который оснащен самыми современными телескопами и радарами. Там есть и планетарий, и фотостудия, где можно сделать снимки звездных светил, и библиотека. Кроме того, на территории комплекса «Звездная ферма» есть небольшие домики для туристов.

Ферма в Горном Алтае планируется несколько скромнее, но телескоп и звезды точно будут. Сам Петров, у которого на даче есть собственная обсерватория, увлекся астрономией именно благодаря Михаилу Левченко.

- В далеком 1978-м году стали активно развиваться научные общества, я тогда учился в девятом классе, однажды увидел объявление об открытии астрономического общества и запал. Собрание было в барнаульском планетарии, - вспоминает Олег Петров. - Пошел туда и познакомился с очень интересным человеком. Это был фронтовик, художник, который тягу к небу пронес через всю жизнь.

В свое время астроном-любитель Михаил Левченко сконструировал телескоп, который способен увеличивать объекты в 500 раз и водрузил его на своем огороде. Это была первая в Барнауле любительская обсерватория. Каркас для телескопа Левченко сварил из металлических уголков, которые нашел на свалке, сам смастерил деревянный купол. А нужное зеркало увлеченный звездами барнаулец выменял у знакомого. Это был раритет – осколок от знаменитого шестиметрового телескопа в научно-исследовательском центре.

Сохранилось немало историй, связанных с обсерваторией Левченко. Говорят, как-то Михаил Сергеевич пошел наблюдать за звездами и тут разглядел в телескоп, как в одном из домов ругается пьяный мужик. Якобы астроном спустился вниз, прошел по улице и пригласил буяна посмотреть на звезды, и тот, очарованный красотой неба в телескопе, протрезвел и спустя время пить бросил! Потом якобы от него слышали: «Душа встрепенулась, сколько в жизни интересного и мимо проходит из-за выпивки».

- В память о Михаиле Левченко мы и хотим создать обсерваторию в Горном Алтае, - рассказывает Олег Петров.

«Мы» – это романтики, люди разных профессий, многим из которых фронтовик привил любовь к звездам.

- Нашли хорошую точку, гора и не сказать, чтобы очень высокая, но удобная для установления телескопа, там планируем установить обсерваторию, которая позволит делать наблюдения, в том числе и в онлайн-режиме, - говорит Олег Петров. – Вопрос потихоньку прорабатывается. Возможно, этот проект сделаем через грант, если не получится – то в складчину.

Кстати, а вы давно смотрели на звезды?

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