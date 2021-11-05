Коронавирус в Алтайском крае, последние новости на 6 ноября 2021: почти 91 тыс. заболевших

Рассказываем последние новости о коронавирусе в Алтайском крае на 6 ноября – число заболевших продолжает ставить новые рекорды, вчера выявили сразу 498 новых случаев. Общее число заболевших в регионе приближается к 91 тыс. человек.

На лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией находятся более 3,5 тыс. человек. Кроме того, свыше 350 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, – на лечении в ковидных госпиталях. В Алтайском крае более 800 тяжелобольных пациентов, из них подключено к аппаратам ИВЛ почти 300 человек.

– Из общего числа заболевших 916 случаев – завозные, в т.ч. 248 – из-за рубежа; 57787 случая – по контакту с ранее заболевшими лицами. Из 90989 заболевших: 19290 – у больных внебольничной пневмонией, 62548 – у заболевших ОРВИ, в 9151 случаях – бессимптомное течение, – отметили в оперштабе 5 ноября.

В регионе продолжается вакцинация против COVID-19, приваются более 830 тыс. человек.

– По данным на 5 ноября, всего в крае на новую коронавирусную инфекцию обследовано 2 395 722 человек. Среднесуточный охват тестированием жителей края составил 375,07 исследования на каждые 100 тысяч жителей или 8504 человека в день. Количество тестирований с учетом повторных исследований – 8778 за минувшие сутки, – резюмировали в оперштабе.