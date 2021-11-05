Жителя Алтая будут судить за попытку продать рога краснокнижного архара

Мужчина нашел череп с рогами в труднодоступной местности Фото: СУ СК по Республике Алтай

33-летнего жителя Кош-Агачского района Республики Алтай будут судить за попытку продать три черепа с рогами редкого горного барана (архара). Правоохранители завершили расследование этого уголовного дела, пишет Следком региона.

Следствие установило, что в июне-июле 2021 года мужчина несколько раз ездил в труднодоступную горную местность на территории Кош-Агачского района Республики Алтай. Там местный житель нашел три черепа с рогами алтайского горного барана и привез их к себе домой, где хранил в сарае.

Вскоре мужчина решил подзаработать на находках и с мобильного телефона разместил в интернете объявление о продаже рогов горного барана. Через некоторое время фотографии заметили сотрудники ФСБ региона.

– Спустя несколько дней в ходе успешно проведенных последними оперативно-розыскных мероприятий у обвиняемого при попытке сбыта было изъято три черепа архаров с рогами, – отметили в ведомстве.

Мужчину обвиняют в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 258.1 УК РФ (незаконные приобретение, хранение, перевозка и продажа частей особо ценных диких животных, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу Российской Федерации и охраняемым международными договорами Российской Федерации, совершенные с публичной демонстрацией, в том числе в информационно-телекоммуникационных сетях).

Мужчина полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном. Уголовное дело направили прокурору.

Напомним, алтайский горный баран (аргали, архар) - самый крупный баран планеты, который обитает на границе России и Монголии. Общая численность - около 4,8 тыс. особей, около двух тысяч обитает – в нашей стране. Аргали занесены в Красную книгу России.

Ранее мы сообщали, что 34-летнего жителя села Беляши Кош-Агачского района Республики Алтай будут судить за то, что он застрелил медведя. Ранее хищник нападал на лошадей мужчины Недолго думая, вооружившись незарегистрированным оружием, сельчанин отправился искать хищника. Через некоторое время он застрелил медведя и забрал шкуру, которую хотел продать. Вскоре о незаконной охоте узнали полицейские.

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