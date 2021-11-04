Коронавирус в Алтайском крае, последние новости на 5 ноября 2021: новый рекорд по смертности и увеличение числа прививочных кабинетов

После введения QR-кодов в Алтайском крае резко вырос спрос на вакцинацию против ковида Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае зарегистрировали новый рекорд по смертности среди больных коронавирусом. По новостям на 5 ноября было зафиксировано 35 летальных случаев среди больных коронавирусом. Из них 30 человек умерли непосредственно от инфекции

– Общее число заболевших коронавирусной инфекцией составляет 90 491 человек, в том числе 7050 детей. Выздоровели 62 941 человек. Умерли 6 397 человека, все взрослые, в том числе по причинам смерти: короновирусная инфекция – 5 025 человек, иные причины смерти – 1 372 человека, – сообщает оперштаб.

Также после введения QR-кодов в Алтайском крае резко вырос спрос на вакцинацию против ковида. В связи с этим в Барнауле увеличивается число пунктов вакцинации. В Диагностическом центре Алтайского края в праздничные дни 4, 5 и 6 ноября будут работать пять прививочных кабинетов.

– Такое решение принято в связи с увеличением количества желающих поставить прививку от новой короновирусной инфекции COVID-19. Так, за 2 ноября привито 236 человек, тогда как за 2 октября - 40 человек, – отмечают в региональном Минздраве.

Сделать прививку можно с 10.00 до 17.00 часов. Прием будут вести сразу пять терапевтов. На сегодняшний день в медучреждении в наличии три вида препаратов для вакцинации: «Спутник-V» («Гам-Ковид-Вак»), «Спутник Лайт» и «КовиВак».

Получить талон на вакцинацию можно в любом окне регистратуры Диагностического центра. С собой нужно захватить паспорт, полис, СНИЛС.