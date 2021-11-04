Куда сходить в Барнауле с 4 по 7 ноября: концерты, спектакли и выставки

Барнаульцы на выходных могут окунуться в мир классической музыки, посетить выставки и посмотреть театральные постановки.
Фото: Олег УКЛАДОВ
На праздничные выходные в Барнауле запланирована большая культурно-просветительская программа. Желающие могут окунуться в мир классической музыки, посетить выставки и посмотреть театральные постановки. Куда можно сходить – читайте в нашем материале.
Выставки и викторины
В выставочном зале Алтайского краеведческого музея пройдет экскурсия по экспозиции «Золото донских степей». На выставке представлено более 500 экспонатов, иллюстрирующих жизнь древнейших кочевых народов – сарматов и скифов. Эти этносы были мирными соседями, о них сложено много легенд. Некоторые современные ученые подтверждают генетическую связь скифов и алтайских народов. Посетителям расскажут и о том, какие племена жили на территории Алтая в VIII-I веках до нашей эры, объяснят, чем похожи все кочевники раннего железного века. Выставку доставили из Ростова-на-Дону, многие предметы датируются IV-III веками до нашей эры.
Специальную программу подготовили для детей. Им расскажут былины о богатырях, древнерусских дружинниках и великих полководцах.
Когда: 4 ноября в 14:00 и 18:00, детская программа – 16:00
Где: Выставочный зал Алтайского краеведческого музея
Адрес: город Барнаул, улица Ползунова, 39
Цены: нужно уточнить на сайте музея
Возрастные ограничения: 6+
В бывшем доме купца Зубова пройдет сразу несколько мероприятий. Посетители смогут проверить свои знания о регионе в викторине «Узнай Алтай». Желающие смогут погрузиться в XIX-XX века, поиграв в интеллектуальные игры этого периода. Например, в словесные шарады и пузеля - раньше так на немецкий манер в дореволюционной России называли пазлы. Также пройдет лекция о купечестве на Алтае.
Когда: 4 ноября в 16:00-18:00
Где: Дом купца Зубова
Адрес: город Барнаул, проспект Красноармейский, 28.
Цены: нужно уточнить на сайте краеведческого музея
Джазовая музыка
Любители джаза и блюза смогут сходить на специальную программу «Юбилеи. К 100-летию Эррола Гарнера и Астора Пьяццоллы». На сцене выступят заслуженный артист России Геннадий Пыстин, лауреат международных конкурсов Дмитрий Карпов и Трио «Hard Jazz Project».
Для справки: Астор Пьяццолла - аргентинский композитор, родоначальник современного стиля танго нуэво, вобравшем элементы джаза и классической музыки. Эррол Гарнера – знаменитый американский джазовый пианист и композитор, который разработал свой неповторимый «оркестровый» стиль. Их композиции можно будет услышать на концерте.
Когда: 7 ноября в 17:00
Где: Филармония Алтайского края
Адрес: город Барнаул, улица Ползунова, 35
Цены: 300, 500 рублей
Возрастные ограничения: 6+
Классическая музыка
Впервые в истории нашего региона состоится Фестиваль «Дни Союза композиторов России в Алтайском крае». На сцене исполнят сочинения представителей алтайского отделения Союза композиторов России, музыку профессиональных композиторов Барнаула разных лет.
Когда: 5 ноября в 18:30
Где: КЗ «Сибирь»
Адрес: город Барнаул, проспект Ленина,7
Цены: 200 рублей
Возрастные ограничения: 6+
«Белуха джем»
На сцене «СПИЧКИ» выступит со своим репертуаром группа «Белуха джем», сочетающая в своем репертуаре традиционное алтайское горловое пение – «кай» - с мелодической рок музыкой.
Голос природы, звук традиций, усиленный напором современности.
Когда: 5 ноября в 19:00
Где: Театральная площадка «СПИЧКА»
Адрес: город Барнаул, улица Ползунова, 37
Цены: 600 рублей
Возрастные ограничения: 12+
Театральная программа
Театр драмы
На сцене театра драмы покажут постановку «И разыгрались же кони в поле» по рассказу В.М. Шукшина.
Когда: 5 ноября в 18:30
Где: Алтайский краевой театр драмы им. В.М. Шукшина
Адрес: город Барнаул, улица Молодежная, 15
Цены: от 300 до 700 рублей
Возрастные ограничения: 16+
Желающие могут посмотреть серьезный фарс в трех действиях «Жар и холод, или Идея господина Дома» по пьесе бельгийского драматурга Фернана Кроммелинка. Спектакль исследует парадоксы любви, в особенности – ревность.
Когда: 6 ноября в 17:30
Где: Алтайский краевой театр драмы им. В.М. Шукшина
Адрес: город Барнаул, улица Молодежная, 15
Цены: от 350 до 700 рублей
Возрастные ограничения: 16+
Алтайский государственный музыкальный театр
Можно вспомнить страницы известного романа и насладиться музыкой Максима Дунаевского, посетив спектакль «Три мушкетера».
Когда: 4 ноября в 17:00
Где: Алтайский государственный музыкальный театр
Адрес: город Барнаул, Комсомольский проспект, 108
Цены: от 400 до 800 рублей
Возрастные ограничения: 12+
Можно сходить на мюзикл «Дубровский», где история одноименного произведения А.С. Пушкина будет рассказана музыкально в переплетении неоклассики, R&B, рока и поп-музыки.
Когда: 5 ноября в 17:00 или 6 ноября в 17:00
Где: Алтайский государственный музыкальный театр
Адрес: город Барнаул, Комсомольский проспект, 108
Цены: 400 - 800 рублей
Возрастные ограничения: 12+
С детьми можно посмотреть музыкальную сказку «Синяя птица» по пьесе Мориса Метерлинка.
Когда: 6 ноября в 11:00
Где: Алтайский государственный музыкальный театр
Адрес: город Барнаул, Комсомольский проспект, 108
Цены: 200 - 250 рублей
Возрастные ограничения: 3+
Желающие могут окунуться в холодное время года вместе со сказкой по мотивам всемирно известного сюжета, рассказанного великим сказочником Гансом Христианом Андерсеном «Снежная королева».
Когда: 7 ноября в 11:00
Где: Алтайский государственный музыкальный театр
Адрес: город Барнаул, Комсомольский проспект, 108
Цены: 200 - 250 рублей
Возрастные ограничения: 0+
Также барнаульцы и гости города смогут покататься на черте вместе с Вакулой в театральном путешествии по миру повести Н.В. Гоголя «Черевички, или Ночь перед Рождеством».
Когда: 7 ноября в 17:00
Где: Алтайский государственный музыкальный театр
Адрес: город Барнаул, Комсомольский проспект, 108
Цены: 250 - 600 рублей
Возрастные ограничения: 18+
Молодежный театр Алтая
На сцене молодежного театра дважды покажут трогательную повесть-притчу «Оскар и Розовая Дама». История о большой любви, великом страдании и неисчерпаемой силе духа точно никого не оставит равнодушным.
Когда: 5 ноября в 18:30 и 6 ноября в 17:00
Где: Молодежный театр Алтая
Адрес: город Барнаул, проспект Калинина, 2
Цены: 200 рублей
Возрастные ограничения: 12+
Еще в Молодежном театре представят караоке-сказку «Шел трамвай». История о том, как «фантастическая встреча в самом обыкновенном трамвае изменила ход событий и помогла ребятам стать умными, красивыми и ответственными людьми».
Когда: 6 ноября в 12:00
Где: Молодежный театр Алтая
Адрес: город Барнаул, проспект Калинина, 2
Цены: 200 рублей
Возрастные ограничения: 12+
Важно!
Из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки всех посетителей просят соблюдать масочный режим и дистанцию. До 15 ноября QR-коды на входе в учреждения культуры не требуются.
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