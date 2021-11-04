Куда сходить в Барнауле с 4 по 7 ноября: концерты, спектакли и выставки

Барнаульцы на выходных могут окунуться в мир классической музыки, посетить выставки и посмотреть театральные постановки. Фото: Олег УКЛАДОВ

На праздничные выходные в Барнауле запланирована большая культурно-просветительская программа. Желающие могут окунуться в мир классической музыки, посетить выставки и посмотреть театральные постановки. Куда можно сходить – читайте в нашем материале.

Выставки и викторины

В выставочном зале Алтайского краеведческого музея пройдет экскурсия по экспозиции «Золото донских степей». На выставке представлено более 500 экспонатов, иллюстрирующих жизнь древнейших кочевых народов – сарматов и скифов. Эти этносы были мирными соседями, о них сложено много легенд. Некоторые современные ученые подтверждают генетическую связь скифов и алтайских народов. Посетителям расскажут и о том, какие племена жили на территории Алтая в VIII-I веках до нашей эры, объяснят, чем похожи все кочевники раннего железного века. Выставку доставили из Ростова-на-Дону, многие предметы датируются IV-III веками до нашей эры.

Специальную программу подготовили для детей. Им расскажут былины о богатырях, древнерусских дружинниках и великих полководцах.

Когда: 4 ноября в 14:00 и 18:00, детская программа – 16:00

Где: Выставочный зал Алтайского краеведческого музея

Адрес: город Барнаул, улица Ползунова, 39

Цены: нужно уточнить на сайте музея

Возрастные ограничения: 6+

В бывшем доме купца Зубова пройдет сразу несколько мероприятий. Посетители смогут проверить свои знания о регионе в викторине «Узнай Алтай». Желающие смогут погрузиться в XIX-XX века, поиграв в интеллектуальные игры этого периода. Например, в словесные шарады и пузеля - раньше так на немецкий манер в дореволюционной России называли пазлы. Также пройдет лекция о купечестве на Алтае.

Когда: 4 ноября в 16:00-18:00

Где: Дом купца Зубова

Адрес: город Барнаул, проспект Красноармейский, 28.

Цены: нужно уточнить на сайте краеведческого музея

Джазовая музыка

Любители джаза и блюза смогут сходить на специальную программу «Юбилеи. К 100-летию Эррола Гарнера и Астора Пьяццоллы». На сцене выступят заслуженный артист России Геннадий Пыстин, лауреат международных конкурсов Дмитрий Карпов и Трио «Hard Jazz Project».

Для справки: Астор Пьяццолла - аргентинский композитор, родоначальник современного стиля танго нуэво, вобравшем элементы джаза и классической музыки. Эррол Гарнера – знаменитый американский джазовый пианист и композитор, который разработал свой неповторимый «оркестровый» стиль. Их композиции можно будет услышать на концерте.

Когда: 7 ноября в 17:00

Где: Филармония Алтайского края

Адрес: город Барнаул, улица Ползунова, 35

Цены: 300, 500 рублей

Возрастные ограничения: 6+

Классическая музыка

Впервые в истории нашего региона состоится Фестиваль «Дни Союза композиторов России в Алтайском крае». На сцене исполнят сочинения представителей алтайского отделения Союза композиторов России, музыку профессиональных композиторов Барнаула разных лет.

Когда: 5 ноября в 18:30

Где: КЗ «Сибирь»

Адрес: город Барнаул, проспект Ленина,7

Цены: 200 рублей

Возрастные ограничения: 6+

«Белуха джем»

На сцене «СПИЧКИ» выступит со своим репертуаром группа «Белуха джем», сочетающая в своем репертуаре традиционное алтайское горловое пение – «кай» - с мелодической рок музыкой.

Голос природы, звук традиций, усиленный напором современности.

Когда: 5 ноября в 19:00

Где: Театральная площадка «СПИЧКА»

Адрес: город Барнаул, улица Ползунова, 37

Цены: 600 рублей

Возрастные ограничения: 12+

Театральная программа

Театр драмы

На сцене театра драмы покажут постановку «И разыгрались же кони в поле» по рассказу В.М. Шукшина.

Когда: 5 ноября в 18:30

Где: Алтайский краевой театр драмы им. В.М. Шукшина

Адрес: город Барнаул, улица Молодежная, 15

Цены: от 300 до 700 рублей

Возрастные ограничения: 16+

Желающие могут посмотреть серьезный фарс в трех действиях «Жар и холод, или Идея господина Дома» по пьесе бельгийского драматурга Фернана Кроммелинка. Спектакль исследует парадоксы любви, в особенности – ревность.

Когда: 6 ноября в 17:30

Где: Алтайский краевой театр драмы им. В.М. Шукшина

Адрес: город Барнаул, улица Молодежная, 15

Цены: от 350 до 700 рублей

Возрастные ограничения: 16+

Алтайский государственный музыкальный театр

Можно вспомнить страницы известного романа и насладиться музыкой Максима Дунаевского, посетив спектакль «Три мушкетера».

Когда: 4 ноября в 17:00

Где: Алтайский государственный музыкальный театр

Адрес: город Барнаул, Комсомольский проспект, 108

Цены: от 400 до 800 рублей

Возрастные ограничения: 12+

Можно сходить на мюзикл «Дубровский», где история одноименного произведения А.С. Пушкина будет рассказана музыкально в переплетении неоклассики, R&B, рока и поп-музыки.

Когда: 5 ноября в 17:00 или 6 ноября в 17:00

Где: Алтайский государственный музыкальный театр

Адрес: город Барнаул, Комсомольский проспект, 108

Цены: 400 - 800 рублей

Возрастные ограничения: 12+

С детьми можно посмотреть музыкальную сказку «Синяя птица» по пьесе Мориса Метерлинка.

Когда: 6 ноября в 11:00

Где: Алтайский государственный музыкальный театр

Адрес: город Барнаул, Комсомольский проспект, 108

Цены: 200 - 250 рублей

Возрастные ограничения: 3+

Желающие могут окунуться в холодное время года вместе со сказкой по мотивам всемирно известного сюжета, рассказанного великим сказочником Гансом Христианом Андерсеном «Снежная королева».

Когда: 7 ноября в 11:00

Где: Алтайский государственный музыкальный театр

Адрес: город Барнаул, Комсомольский проспект, 108

Цены: 200 - 250 рублей

Возрастные ограничения: 0+

Также барнаульцы и гости города смогут покататься на черте вместе с Вакулой в театральном путешествии по миру повести Н.В. Гоголя «Черевички, или Ночь перед Рождеством».

Когда: 7 ноября в 17:00

Где: Алтайский государственный музыкальный театр

Адрес: город Барнаул, Комсомольский проспект, 108

Цены: 250 - 600 рублей

Возрастные ограничения: 18+

Молодежный театр Алтая

На сцене молодежного театра дважды покажут трогательную повесть-притчу «Оскар и Розовая Дама». История о большой любви, великом страдании и неисчерпаемой силе духа точно никого не оставит равнодушным.

Когда: 5 ноября в 18:30 и 6 ноября в 17:00

Где: Молодежный театр Алтая

Адрес: город Барнаул, проспект Калинина, 2

Цены: 200 рублей

Возрастные ограничения: 12+

Еще в Молодежном театре представят караоке-сказку «Шел трамвай». История о том, как «фантастическая встреча в самом обыкновенном трамвае изменила ход событий и помогла ребятам стать умными, красивыми и ответственными людьми».

Когда: 6 ноября в 12:00

Где: Молодежный театр Алтая

Адрес: город Барнаул, проспект Калинина, 2

Цены: 200 рублей

Возрастные ограничения: 12+

Важно!

Из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки всех посетителей просят соблюдать масочный режим и дистанцию. До 15 ноября QR-коды на входе в учреждения культуры не требуются.

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