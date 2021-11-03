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Здоровье3 ноября 2021 21:00

Коронавирус в Алтайском крае, последние новости на 4 ноября 2021: почти 6 тысяч человек привились за сутки

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Алтайском крае на 4 ноября 2021 года
Иван ОЛЕКСЮК
Иван ОЛЕКСЮК
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Вакцинация от коронавируса.

Вакцинация от коронавируса.

Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае ударными темпами идет вакцинация от коронавируса. Последние новости на 4 ноября 2021: почти 6 тысяч человек привились за сутки. Об этом говорится в статистике оперативного штаба.

Таким образом, полностью привиты 723 609 человек. Жителей подтолкнуло к вакцинации введение ограничений, с 30 октября в торговые центры пускают только по QR-коду, пропускной режим распространится на театры, кафе, спортзалы и другие публичные заведения с 15 ноября.

Ззаболеваемость в регионе по-прежнему растет. За минувшие сутки выявлено 484 новых случая заболевания ковидом, скончались 30 человек.

Сейчас в больницах находятся около 4 тыс. человек, 866 из них – в тяжелом состоянии, к аппаратам ИВЛ подключены 292 пациента.

В крае развернуто 4846 коек, к кислороду имеют подключение 3353, с ИВЛ – 358. В резерве 534 койки.

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