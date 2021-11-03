Два человека стали жертвами ДТП с пассажирским автобусом на Алтае

Кадр с места происшествия Фото: пресс-службы ГУ МВД по Алтайскому краю

В Алтайском крае в ДТП погибли два человека при столкновении легкового автомобиля с пассажирским автобусом. Авария произошла в среду, 3 ноября, под Бийском. Об этом сообщили в городской Госавтоинспекции.

- За рулем автомобиля «Тойота Карина» находилась женщина 1964 года рождения. Не справившись с управлением, она допустила выезд на полосу встречного движения, где произошло столкновение с автобусом, - рассказали в ГИБДД.

Автобусом, следующим по маршруту «Барнаул-Мульта», управлял водитель 1973 года рождения. В салоне находилось 45 пассажиров. К счастью, никто не пострадал.

В результате столкновения водитель и мужчина-пассажир «Карины» погибли на месте происшествия. По указанному факту сотрудники полиции проводят проверку, в ходе которой будут устанавливаться все обстоятельства ДТП.

Также проверку начала прокуратура Бийского района по поводу содержания и обслуживания автомобильной дороги. Также контролируется принятие процессуального решения проводимой проверки органами полиции.

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