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Происшествия3 ноября 2021 11:31

Два человека стали жертвами ДТП с пассажирским автобусом на Алтае

Авария произошла на трассе под Бийском
Иван ОЛЕКСЮК
Иван ОЛЕКСЮК
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Кадр с места происшествия

Кадр с места происшествия

Фото: пресс-службы ГУ МВД по Алтайскому краю

В Алтайском крае в ДТП погибли два человека при столкновении легкового автомобиля с пассажирским автобусом. Авария произошла в среду, 3 ноября, под Бийском. Об этом сообщили в городской Госавтоинспекции.

- За рулем автомобиля «Тойота Карина» находилась женщина 1964 года рождения. Не справившись с управлением, она допустила выезд на полосу встречного движения, где произошло столкновение с автобусом, - рассказали в ГИБДД.

Автобусом, следующим по маршруту «Барнаул-Мульта», управлял водитель 1973 года рождения. В салоне находилось 45 пассажиров. К счастью, никто не пострадал.

В результате столкновения водитель и мужчина-пассажир «Карины» погибли на месте происшествия. По указанному факту сотрудники полиции проводят проверку, в ходе которой будут устанавливаться все обстоятельства ДТП.

Также проверку начала прокуратура Бийского района по поводу содержания и обслуживания автомобильной дороги. Также контролируется принятие процессуального решения проводимой проверки органами полиции.

Комментарий ГИБДД по аварии на бийской трассе

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