В Алтайском крае две женщины погибли из-за обрушения стены

Место происшествия. Фото: пресс-службы СУ СК по Алтайскому краю

В Алтайском крае следственный комитет возбудил уголовное дело после гибели двух женщин на предприятии в Новичихинском районе. ЧП произошло в конце октября в помещении склада, рассказали в пресс-службе СК.

- По указанию руководства в Новичихинском районе две сотрудницы предприятия проводили сельскохозяйственные работы в помещении склада. В связи с тем, что техническое состояние здания находилось в неудовлетворительном состоянии, произошло обрушение шлакобетонной стены, обломки которой упали на находившихся поблизости женщин, - говорят следователи.

В результате они получили множественные травмы и переломы. 44-летняя и 47-летняя потерпевшие скончались на месте происшествия. Сейчас возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум лицам). Самое строгое наказание по статье – лишение свободы на срок до 4 лет.

- В настоящее время следствием устанавливаются обстоятельства произошедшей трагедии, а также лица, ответственные за надлежащее состояние складского помещения. Ведется сбор и закрепление доказательств по уголовному делу, - рассказала представитель краевого следкома Людмила Рязанцева

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