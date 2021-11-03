«Ночь искусств-2021» в Барнауле: выставки, игра в «пузеля» и много интерактива

Акция приурочена ко Дню народного единства и состоится 4 ноября Фото: Олег УКЛАДОВ

В 2021 году всероссийская акция «Ночь искусств» приурочена ко Дню народного единства и состоится 4 ноября. В ней примут участие музеи, концертные залы и библиотеки Алтайского края. Мероприятия пройдут в форматах офлайн и онлайн. Рассказываем, что именно ждет гостей и жителей Барнаула.

Краеведческий музей

Музей подготовил программы на двух площадках, посетители смогут познакомиться с временными выставками, побывать на интерактивных занятиях и сыграть в старинные интеллектуальные игры, сообщает минкультуры региона.

В выставочном зале Краеведческого музея (улица Ползунова, 39) в 14 и 18 часов пройдут экскурсии по выставке «Золото донских степей» из собрания Ростовского областного музея краеведения. Кроме того, в 16 кандидат исторических наук Артур Кунгуров прочтет лекцию «Алтай в скифское время». Слушатели лекции узнают, какие племена жили на территории Алтая в VIII− I вв. до н.э. и в чем были схожи все кочевники раннего железного века.

Интересно в музее будет и детям: в 16 часов их ждет интерактивная программа «С русским воином через века». На занятии гости познакомятся с былинными богатырями, древнерусскими дружинниками и великими полководцами. Кроме того, в 17 часов сотрудники музея расскажут о том, как возникли названия предметов вооружения в СССР.

В бывшем доме купца Зубова, (проспект Красноармейский, 28) пройдут программы, посвященные истории купечества на Алтае. Посетители через историю семьи Зубовых смогут узнать больше о Барнауле начала XX века. Сотрудники музея предложат решить словесные шарады, сыграть в популярную некогда игру «пузеля» и проверить эрудицию в рамках викторины «Узнай Алтай».

Художественный музей

Гости смогут побывать в музее на выставках, тематических экскурсиях, мастер-классе «Ракульский сувенир» по ракульской росписи шкатулки. Кроме того, будет работать детская площадка.

В онлайн-формате на странице музея в Instagram в 15 часов состоится прямая трансляция концерта «От сердца к сердцу» студентов музыкального факультета АГИК. А в 17 часов все желающие смогут присоединиться к встрече и мастер-классу художника Николая Острицова (в онлайн-формате будет возможность задать художнику вопрос через окно диалога в прямом эфире).

Полную программу «Ночи искусств» можно найти на сайте Художественного музея.

ГМИЛИКА

В Государственном музее истории литературы, искусства и культуры Алтая в 15 часов пройдет творческая встреча «Признание в любви. Театр. Театр... Театр!» с Галиной Зориной.

– Любимая многими барнаульскими зрителями, ведущая актриса Алтайского краевого театра драмы им Шукшина, заслуженная артистка Алтайского края Галина Зорина поделится со зрителями своим пониманием предназначения театра и своего служения театральной сцене. Галина Зорина расскажет о своих ролях и дорогих сердцу встречах с режиссерами и партнерами по сцене. Это будет доверительная беседа актрисы со зрителями о самом важном в своей творческой биографии, – отметили в минкультуры края.

В программе также песни и романсы в исполнении Галины Зориной.