Почти 1 млн рублей заплатил житель Алтая за пожар в лесу

На месте пожара Фото: пресс-службы ГУ МЧС по Республике Алтай

В Республике Алтай осудили мужчину, по вине которого произошел серьезный лесной пожар. Местный житель заплатил около 1 млн рублей, сообщает региональное управление МЧС.

Мужчина развел костер и стал сжигать мусор на своем участке на территории Чемальского района Республики Алтай в урочище Карасук 5 апреля 2020 года. В это время был пожароопасный период, дул ветер. Огонь быстро распространился по сухой траве на лес. В итоге были уничтожены 4,6 гектара хвойного леса, сумма ущерба превысила 885 тыс. рублей.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по ч. 2 ст.261 УК РФ «Уничтожение лесных насаждений в результате неосторожного обращения с огнем с причинением крупного ущерба».

Суд признал мужчину виновным и назначил наказание в виде обязательных работ на 210 часов. Кроме того, вскоре дело о взыскании ущерба передали на исполнение в службу судебных приставов, которые установили, что в собственности у местного жителя есть два земельных участка в Чемальском районе Республики Алтай. Их площади – 44 и 6 тыс. квадратных метров. После истечения срока для добровольного исполнения судебного решения на эту землю наложили арест.

– По сообщению пресс-службы управления федеральной службы судебных приставов по Республике Алтай арест земельных участков стал для мужчины настолько неприятным сюрпризом, что он поспешил полностью оплатить долг до момента передачи имущества на торги, – отметили в ведомстве.

В счет возмещения ущерба лесному фонду, причиненного преступлением, был удовлетворен гражданский иск в 520 тыс. рублей. Кроме того, 365,6 тыс. рублей житель Алтая возместил в добровольном порядке. В итоге всего мужчина заплатил около 1 млн рублей.

Ранее мы писали о том, что утром 2 ноября в селе Сростки Бийского района горело неработающее здание придорожного кафе. Площадь пожара составила более 150 квадратных метров. По предварительным данным, быстрому распространению огня способствовала разгерметизация газовых баллонов, произошедшая из-за воздействия высокой температуры.

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