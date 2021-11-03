Алексей Смертин рассказал о том, почему бросил футбол и зачем ему соленые огурцы во время марафонов

Алексей Смертин (фото: скриншот видео "Аналитика Глебчика")

Уроженец Барнаула, и, как он сам просит себя называть бывший футболист Алексей Смертин, на днях стал героем видео-подкаста «Аналитика Глебчика» на YouTube. Почти за час эфирного времени он рассказал журналисту Глебу Чернявскому о том, почему завязал с футболом, где в Барнауле улица Смертина,а также про соленые огурцы с пивом во время ультрамарафона.

Не достоин играть

По признанию Алексея Смертина, он завершил футбольную карьеру, потому что не хотел протирать штаны на лавке запасных, а хотел играть и приносить команде пользу, будь то это клуб или сборная. Но вместе с тем понимал, что уже недотягивает до необходимого уровня, а позориться на поле не было никакого желания. Поэтому он принял для себя решение уйти:

- Я подумал, что не буду играть в основном составе. Это было еще до чемпионата Европы 2008 года. Я поговорил с Гусом Хиддинком о том, что не могут просто стан сборной, если у меня нет возможности помогать ей. Где-то я действительно не лукавил и это была не гордыня. Ну а где-то мне действительно было важно быть игроком основного состава. Да, где-то я поставил свои интересы выше командных. Конечно, отчасти, возможно, я мог принести пользу, не играя, но своим опытом и авторитетом. Я мог даже находиться просто на скамейке запасных, но для меня это было неприемлемо. В «Челси» я тоже не попадал в основной состав, но даже там можно было остаться. Моуринью уговаривал меня. У меня даже был разговор с Абрамовичем, и я попросил его, что он меня отпустил. На тот момент я ушел в «Чарльтон», где заиграл в основном составе. Я хотел играть и приносить команде пользу.

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Про улицу и депутатство

В период с 2009 по 2011 годы Алексей Смертин был депутатом пятого созыва АКЗС. Признается, что это было познавательно, но возвращаться в политику он не намерен. А в качестве депутатского наследия в Барнауле он оставил улицу:

- Все-таки главный электорат – это пенсионеры. Я все делал честным путем: приезжал на свой 21-й округ, общался с ними. Думал о том, что, по крайней мере, по линии спорта что-то могу построить. В итоге заасфальтировали несколько дорог. Это на самом деле очень сложно. Нужны определенные ресурсы. Это был очень непростой участок с пятиэтажками, девятиэтажками и частным сектором. Проложили там тротуар. Мне понравился сам факт, что ты что-то сделал. Все это было за мои собственные деньги. А вообще, ко мне приходили со всего края. Раз я бывший спортсмен, футболист, да еще и самодостаточный, то, было дело, просили построить площадку в Бийске, хотя я был депутатом барнаульского округа. Тогда я свято верил, что благодаря законам и полномочиям многого можно будет достичь. Мы запустили автобус, где его до этого не было, а людям по весне приходилось ходить по грязи и топям. Не знаю, почему этого нельзя было сделать раньше… Что за нюансы там? Я понял, что просто это не мое.

Алексей Смертин (фото: скриншот видео "Аналитика Глебчика")

Огурцы и пиво

Уже много лет Алексей Смертин увлекается марафонским бегом. А этот год стал для на него знаковым, потому что он смог доказать самому себе, что предела у человеческих возможностей нет.

- На ультрамарафоне «Эльтон» были три дистанции: полумарафон, 90 и 201 км. По ходу движения я обогнал нескольких ребят, которые должны были еще один круг бежать, но не подрасчитали силы и не побежали. Во время марафона ты теряешь очень много калорий. Сколько именно я не считал, но потом ты ешь много и все подряд. На 54-м километре я выпил бутылку пива, а на 68-м мне так сильно захотелось белого или серого хлеба, потому что сладкие гели уже рвотный рефлекс вызывали. А еще соленых огурцов хотелось. И они действительно были на станциях, но позже. Во время бега ты настолько устаешь, что хочется что-то пожевать. Когда я подбежал к очередной остановке, то спросил: «Огурцы есть?», а мне ответили, что еще не подвезли, но есть кабачковая игра. Я взял ее. И хлеба не оказалось. Только арахис. В итоге я ел икру и закусывал арахисом.

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