Коронавирус в Алтайском крае, последние новости на 3 ноября 2021: соревнования без зрителей и мониторинг очередей в пунктах вакцинации

Из-за ухудшения эпидобстановки все спортивные мероприятия в регионе с 3 ноября будут проводить без зрителей Фото: Герман Архаров

В Алтайском крае продолжает расти число заболевших коронавирусом, их уже более 89,5 тыс. человек. Каждый день в регионе регистрируют более 400 новых случаев. Из-за ухудшения эпидобстановки все спортивные мероприятия в регионе с 3 ноября будут проводить без зрителей.

Новые ограничения

Министр спорта Алтайского края Алексей Перфильев пояснил, что со среды 3 ноября, все спортивные соревнования и массовые спортивные мероприятия в регионе будут проходить без зрителей. Это касается всех, и команд мастеров, и спортивных Федераций, и любых спортивных организаций.

При этом Алексей Перфильев добавил, что в Алтайском крае можно будет тренироваться и заниматься фитнесом, однако будет действовать правило QR-кода о вакцинации против ковида или перенесенном заболевании. При наличии медотвода будет нужна соответствующая медицинская справка и отрицательный ПЦР-тест. Эти ограничения не относятся к детям в возрасте до 18 лет.

Сообщают об очередях

Минздрав Алтайского края ввел мониторинг приема пациентов в мобильных прививочных пунктах. Жителей краевой столицы будут информировать об очередях и времени ожидания.

– Уважаемые жители края, если вы решили воспользоваться возможностью вакцинироваться без предварительной записи, пожалуйста, наберитесь терпения. Так как в этом случае ожидания в очереди не избежать, – добавили в минздраве.

Напомним, ранее мы подробно сообщали о том, , где в Барнауле можно пройти вакцинацию от COVID-19.