Где пройти вакцинацию от COVID-19 в Барнауле: обновленный список организаций

В регионе, в том числе и в столице, разворачивают новые пункты вакцинации, во многих можно поставить прививки без предварительной записи. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае начала действовать система QR-кодов, в связи с чем стремительно растет число желающих привиться. В регионе, в том числе и в столице, разворачивают новые пункты вакцинации, во многих можно поставить прививки без предварительной записи. Мы подготовили для вас обновленных список организаций, где можно пройти вакцинацию от COVID-19 в Барнауле.

Без записи

Без предварительной записи можно привиться по следующим адресам:

• КГБУЗ «Краевая клиническая больница» (улица Ляпидевского, 1). Прививки ставят в поликлинике в кабинете №118) по будням с 8:00 до 15:00.

• КГБУЗ «Городская больница №4 им. Н.П. Гулла» (улица Юрина, 166а). Привиться можно в кабинетах №314, №315 и №320. Время работы: по будням с 8.00 до 18.00.

• Мобильный комплекс у городской больницы №10 (улица Белинского, 2). Прививки можно поставить в будни с 8:30 до 20:00, в выходные с 8:30 до 15:00.

Мобильные пункты вакцинации находятся в торговых центрах:

• Торгово-офисный комплекс «Геомаркет» (проспект Ленина, 154а). Прививки можно поставить в кабинете №5 ежедневно с 10:00 до 19:00.

• Торгово-развлекательный центр «Весна» (улица Малахова, 86в). Часы работы: ежедневно с 10:00 до 20:00.

• Мобильный комплекс у торгово-развлекательного центра «Праздничный» (улица Балтийская, 16). Пункт работает каждый день с 8:30 до 19:30.

Также без предварительной записи с 8:00 до 20:00 можно вакцинироваться с понедельника в кабинетах в городских поликлиниках №3, № 14, № 9 и городской больнице №11.

По записи

В поликлиниках и больницах Барнаула прививки от коронавируса можно поставить по предварительной записи. Записаться можно через колл-центры больниц или через портал «Госуслуги».

Список медучреждений:

• КГБУЗ «Диагностический центр Алтайского края» (Комсомольский проспект, 75А)

• КГБУЗ «Городская поликлиника № 1, г. Барнаул» (Интернациональная улица, 62) - (3852) 56-08-76

• КГБУЗ «Городская поликлиника № 3, г. Барнаул» (улица Молодежная, 35) - (3852) 56-09-36

• КГБУЗ «Городская поликлиника № 7, г. Барнаул» (улица Советской Армии, 60а) - (3852) 56-09-66

• КГБУЗ «Городская поликлиника № 9, г. Барнаул (Павловский тракт, 120А) - (3852) 56-00-09

• КГБУЗ «Городская поликлиника № 10, г. Барнаул» (улица Георгия Исакова, 133) - (3852) 56-08-66

• КГБУЗ «Городская поликлиника № 12, г. Барнаул» (улица Благовещенская, д. 4) - (3852) 56-09-86

• КГБУЗ «Городская поликлиника № 14, г. Барнаул» (улица Сиреневая, 9)

• КГБУЗ «Городская больница № 3, г. Барнаул» (улица Петра Сухова, 63, ) - (3852) 56-09-79

• КГБУЗ «Городская больница № 4, г. Барнаул» (улица имени А. Юрина, 166А,) - (3852) 40-38-64; 55-54-53

• КГБУЗ «Городская больница № 5, г. Барнаул» (Змеиногорский тракт, 75,) - (3852) 56-09-46

• КГБУЗ «Городская больница № 10, г. Барнаул» (улица Белинского, 2) - (3852) 56-09-39

• КГБУЗ «Городская больница № 11, г. Барнаул» (улица Малахова, 51) - (3852) 56-08-78

• КГБУЗ «Городская больница № 12, г. Барнаул» (улица Малахова, 53) - (3852) 56-08-99

Пригород

Пройти вакцинацию недалеко от дома могут жители поселков Центральный и Южный.

В поселке Центральный пункт находится на базе ФАПа по адресу улица Мира, 5. Время работы: с 8:00 до 16:00. Дополнительную информацию можно узнать по телефону 67-76-06.

В поселке Южный работает передвижной пункт на базе КГБУЗ «Городская больница № 10» по адресу улица Белинского, 2. Время работы с 8:30 до 20:00.

Для беременных

В столице Алтайского края с прошлой недели начали работать два пункта, в которых беременные женщины могут поставить прививки. По последним рекомендациям вакцинироваться разрешено с 22 недели.

Первый пункт вакцинации находится на базе «Городского центра планирования семьи и репродукции» на пр. Комсомольский, 35. Предварительная запись не нужна.

Еще один пункт развернули на базе городской женской консультации №1 по адресу ул. 40 лет Октября, 5а. Нужно заранее записаться на приём у своего лечащего врача в ЖК, в регистратуре ЖК или в Instagram-аккаунте барнаульского роддома №1.

Где привиться иностранцам?

Теперь прививаться от COVID-19 могут иностранцы, не имеющие полиса ОМС. Им нужно предоставить только документ, удостоверяющий личность. После вакцинации выдадут сертификат о профилактических прививках, а также внесут соответствующую запись в Федеральный регистр лиц, привитых от коронавируса. На вакцинацию выделили 2 200 доз, сообщает региональный Минздрав. Стоимость услуги – 1200 рублей.

Пункт находится по адресу: г. Барнаул, улица Мало-Олонская, 17 (2 этаж), ООО «АСКО-МЕД-ПЛЮС» (с понедельника по четверг – с 08:00 до 18:00, в пятницу – с 08:00 до 17:00, в субботу – с 09:00 до 17:00).

С 4 по 7 ноября – выходные дни. Все подробности можно уточнить по номеру: 8 800 555 84 09.

Важно!

Вакцинация для граждан России проходит бесплатно. С собой на прием нужно взять паспорт, СНИЛС и полис ОМС. Каждому выдадут памятку о прохождении вакцинации и о дате повторной прививки.

Добавим, что теперь обязательно вакцинироваться должны люди старше 60 лет, волонтеры и те, у кого хронические заболевания. Процент охвата прививками сотрудников организаций должен составлять не менее 80%. Первую прививку сотрудники должны поставить до 22 ноября, а второй укол сделать – до 22 декабря. Сейчас в Алтайском крае прививается 797320 человек.

Напоминаем, что в период вынужденных «каникул» с 30 октября по 7 ноября медучреждения будут принимать пациентов в привычном режиме. В первую очередь будут оказывать экстренную и неотложную медицинскую помощь, также можно будет поставить прививки от коронавируса. В праздничный день 4 ноября больницы будут работать по графику выходного дня.

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