Обстреляли и забили прикладами: на Алтае двух мужчин отправили в СИЗО за вооруженное нападение

Дело расследует региональный следком. Фото: Олег УКЛАДОВ

Двух жителей Третьяковского района отправили в следственный изолятор из-за стрельбы в селе Камышенка. ЧП произошло в первой половине октября. Сейчас оба – фигуранты уголовного дела о покушении на убийство.

- Мы с товарищами жарили шашлыки, подъехала машина, там было четыре человека. Они вышли сказали, что надо поговорить. Один из них тут же вытащил ружье, направил в нашу сторону и выстрелил. Во дворе растет елка, дробь попала в нее, мне в лицо только иголки полетели. Мы бросились бежать, спряталась за гаражом. Всего было три выстрела. Тех, кто не успел убежать, они избили - одного парня ударили прикладом, ему потом наложили 11 швов, другому свернули нос. После этого они уехали, - рассказал местный житель, попросив не называть его имени.

По словам местных жителей, одним из нападавших был Евгений Т., у которого с одним из потерпевших был давний конфликт – якобы семья потерпевшего помешала бизнесу Евгения, которого они заподозрили в хищении колхозного сена, однако органы тогда не нашли доказательств его вины.

- Он переехал к нам в деревню не больше месяца назад и начал устанавливать тут свои порядки. Стреляли картечью, повезло, что живы остались, - говорит один из свидетелей произошедшего.

Сейчас Евгений и еще один из нападавших находится в СИЗО, дело возбуждено по ч. 3ст. 30 п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (Покушение на убийство двух и более лиц), дело расследует краевой следственный комитет. Не исключено, что впоследствии квалификация еще может измениться, например, на хулиганство с применением оружия (213 УК РФ).