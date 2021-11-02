На Алтае 15-летняя девушка погибла во время ночевки у молодого человека

Следком возбудил уголовное дело Фото: Олег УКЛАДОВ

В минувшие выходные в Алейске произошла трагедия: несовершеннолетняя погибла во время ночевки у своего возлюбленного. Алтайские следователи возбудили уголовное дело, отметили в следкоме.

Источник «Комсомолки» в правоохранительных органах отметил, что ЧП произошло 30 октября. 15-летняя девочка пришла в дом бабушки своего 19-летнего молодого человека на ночевку. Пара осталась наедине и перед сном решила затопить печь. Вскоре парень проснулся от того, что плохо себя почувствовал, и пошел умыться. Вернувшись в комнату, он увидел, что его девушка лежит на полу. Она уже была без сознания…

Осознав, что произошло что-то страшное, парень вызвал скорую помощь. Медики констатировали смерть девушки. По данным источника, предварительно установлено, что причиной смерти могло стать отравление угарным газом от печи. Молодой человек тоже успел им надышаться, его госпитализировали в больницу с отравлением.

- По данному факту возбуждено уголовное дело. Жизни молодого человека сейчас ничего не угрожает, - рассказали в пресс-службе регионального следственного управления.

Известно, что погибшая воспитывалась в благополучной семье.

Напомним, накануне правоохранители возбудили уголовное дело по факту смерти жительницы Барнаула и ее 12-летней внучки при пожаре в барнаульском селе Власиха. Пострадавшие во время возгорания в частном доме получили серьезные ожоги и были доставлены в больницу, где скончались через несколько дней. По предварительным данным, дом мог вспыхнуть из-за неисправной электропроводки.

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