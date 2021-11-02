В Республике Алтай ввели QR-коды и режим строгой самоизоляции для жителей старше 60 лет

С 29 ноября пропуск по QR-кодам вводится в регионе повсеместно Фото: Татьяна Гейнрих

В Республике Алтай вводят систему QR-кодов. Как сообщают в пресс-службе правительства региона, пропускной режим начал действовать в государственных учреждениях культуры уже с 1 ноября.

– Решением оперштаба с 1 ноября 2021 года допуск жителей осуществляется при предъявлении QR-кодов в государственные учреждения культуры Республики Алтай при проведении культурно-досуговых мероприятий и оказании услуг населению, – рассказали в пресс-службе правительства.

С 15 ноября QR-коды нужно будет предъявлять в фитнесах-центрах, бассейнах, аквапарках, местах общепита, муниципальные учреждениях культуры при проведении культурных мероприятий, а также при заселении в гостиницы и турбазы в Горно-Алтайске и Майминском районе.

С 29 ноября пропуск по QR-кодам вводится в регионе повсеместно. Жители должны предъявить действующий QR-код о вакцинации против COVID-19 либо о перенесенном в последние шесть месяцев заболевании коронавирусном. Помимо этого разрешается предоставить сертификат профилактической прививки коронавируса на бумаге.

– Также можно предъявить справку, подтверждающую, что гражданин перенес данное заболевание и с даты его выздоровления прошло не более шести месяцев, или справку о наличии противопоказаний к вакцинации против COVID-19 и отрицательного результата лабораторного исследования на наличие коронавирусной инфекции, действительного в течение 72 часов со дня проведения исследования, – поясняют в пресс-службе правительства Республики Алтай.

Введенные ограничения не распространяется на лиц младше 18 лет.

В региональном Роспотребнадзоре отмечают, что ограничительные меры вводятся из-за ухудшения эпидобстановки по заболеваемости коронавирусом. За последнюю неделю уровень заболеваемости вырос на 15,5%.

Также с 1 ноября в Республике Алтай ввели режим строгой самоизоляции для граждан 60 лет и старше. Работающие пенсионеры с хроническими заболеваниями должны быть переведены на дистанционный формат на четыре недели для вакцинации и формирования иммунитета.

Напомним, ранее система QR-кодов начала действовать в Алтайском крае. С 30 октября их нужно предъявлять в торговых центрах. С 15 ноября пропускной режим распространится на театры, концертные залы, фитнес-клубы, гостиницы, а также на объекты общественного питания.

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