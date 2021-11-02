На Алтае спортивные соревнования будут проводить без зрителей

Для того, чтобы заниматься фитнесом, будет нужен QR-код Фото: Олег УКЛАДОВ

Из-за сложной эпидситуации и роста числа заболевших коронавирусом с 3 ноября спортивные соревнования будут проводить в Алтайском крае без зрителей. Об этом на своей странице в Instagram сообщил министр спорта региона Алексей Перфильев.

– Мы видим ежедневную статистику по коронавирусу. Ситуация тяжелеет.С завтрашнего дня, с 3 ноября, все спортивные соревнования и все массовые спортивные мероприятия в регионе будут проходить без зрителей. Это касается всех, и команд мастеров, и спортивных Федераций, и любых спортивных организаций, – сказал Алексей Перфильев.

Он добавил, что в Алтайском крае можно будет тренироваться и заниматься фитнесом, однако будет действовать правило QR-кода о вакцинации против ковида или перенесенном заболевании. При наличии медотвода будет нужна соответствующая медицинская справка и отрицательный ПЦР-тест. Эти ограничения не относятся к детям в возрасте до 18 лет.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что с 30 октября в Алтайском крае ввели режим QR-кодов, сейчас они нужны для того, чтобы попасть в в ТЦ и ТРЦ. Кроме того, С 15 QR-коды потребуются также для входа в театры, кинотеатры, концертные залы, учреждения клубного типа, цирки, бассейны, фитнес-клубы.

Общее число заболевших коронавирусом превысило 89 тыс., ежедневно регистрируют более 400 новых случаев.

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