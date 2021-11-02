На рынке в селе Сростки начался пожар

Пожар в Сростках Фото: пресс-службы ГУ МЧС по Алтайскому краю

В алтайском селе Сростки (родине знаменитого писателя Шукшина) на рынке начался пожар – во вторник, 2 ноября, загорелось здание кафе. Об этом сообщают очевидцы в группе «ЧП Бийск» в «Вконтакте».

- Пирожочки в опасности! Пожар сейчас в Сростках, - пишут свидетели происшествия.

Как сообщили в краевом управлении МЧС, возгорание произошло по улице Чуйский тракт в придорожном кафе. Здание деревянное, одноэтажное. Пожарные на месте, работает пять единиц техники. Люди из здания вышли.

- В течение часа пожар был локализован на площади более 150 квадратных метров. Огнем уничтожена крыша деревянного строения, стены. По предварительным данным, стремительному развитию возгорания и распространению огня способствовала разгерметизация газовых баллонов, произошедшая из-за воздействия высокой температуры, - рассказали в ведомстве.

Ранее спасатели предупреждали об опасности увеличения пожаров с приходом холодов. Причины пожаров — неосторожное обращение с огнем, нарушение правил безопасности при использовании печного отопления, электрооборудования.