Коронавирус в Алтайском крае, последние новости на 2 ноября 2021: вакцина для иностранцев

Теперь вакцину могут получить и иностранцы Фото: Олег УКЛАДОВ

Ситуация с коронавирусными ограничениями в Алтайском крае вынуждает прививаться в том числе иностранных граждан. Согласно последним новостям на 2 ноября 2021 года, такую возможность организовали.

Вакцинацию для иностранцев проводит только однокомпонентным препаратом «Спутник Лайт».

- Для получения услуги необходимо предоставить документ, удостоверяющий личность, - рассказывают в пресс-службе министерства здравоохранения Алтайского края.

Привитые иностранцы также как и россияне получают сертификат о профилактических прививках. Помимо этого информация ор пройденной вакцинации вносится в Федеральный регистр привитых от COVID-19 лиц. Единственное условие – это платная услуга – 1200 рублей.

Исходя из числа стоящих на учете в Алтайском крае иностранцев, на их вакцинацию выделено 2200 доз препарата.

Пройти вакцинацию мигранты могут по адресу: г. Барнаул, ул. Мало-Олонская, 17 (2 этаж), ООО «АСКО-МЕД-ПЛЮС». Пациентов принимают по следующему режиму:

Пн-Чт 8:00 до 18:00 ч., без обеда

Пт 8:00 до 17:00 ч., без обеда

Сб 9:00 до 17:00 ч., без обеда

Вс - выходной

В праздничные дни:

4,5, 6,7 ноября – выходные дни;

2,3 ноября –8:00 до 18:00 ч.

Дополнительную информацию предоставляют по телефону: 8-800-555-84-09.

По данным регионального оперативного штаба всего в Алтайский край поступило больше одного миллиона комплексов вакцины против коронавирусной инфекции. По последним данным в крае от COVID-19 прививается почти 800 тысяч человек. Из них первую прививку поставили почти 64,5 тысяч.

Кроме того, на днях в Барнауле открыли пункты вакцинации для беременных и кормящих мам. Их принимают в Городском центре планирования семьи и репродукции на пр.Комсомольском, 35. Время работы: с 13 до 14 часов. Предварительная запись не требуется. Указанная категория может получить препарат «Гам-Ковид-Вак».

- Отметим, что в Алтайском крае от COVID-19 уже привилось больше 300 беременных женщин. Ещё несколько сотен вакцинировались до наступления беременности, - говорят в роддоме № 2.

Дополнительную информацию о работе пункта вакцинации можно получить по телефону: 8 (385-2) 24-67-89, 8 (385-2) 24-46-13.