«Что будет дальше – непонятно»: алтайские медики – о новой волне ковида

Четвертая волна коронавируса стала для региона и страны в целом настоящим испытанием Фото: предоставлено пресс-службой

Если ад есть, то он сейчас на земле – в ковидных госпиталях. Медики в нон-стоп режиме борются за жизни пациентов, которые забывают, что такое дышать полной грудью или чувствовать запахи. В ковидных госпиталях Алтайского края остаются свободными менее 500 коек. Подробнее о том, что сейчас происходит в красной зоне – в материале «Комсомолки».

Четвертая волна коронавируса стала для региона и страны в целом настоящим испытанием на прочность. Врачи, которые трудятся на передовой, в один голос твердят – это война. Именно поэтому люди в белых халатах – герои нашего времени.

В главном ковидном госпитале Алтайского края, который развернут на базе барнаульской больницы №5, находятся самые тяжелые пациенты, и у каждого своя история. Одна из пожилых женщин, к примеру, жалуется врачу, что запахи так и не возвращаются, но дышать без специального аппарата пенсионерка уже может. Первое время без кислорода – непривычно, однако врачи отмечают, что пациент сам должен вспомнить, что это – нормально дышать.

Больные узнают медиков по глазам и голосу, так как все остальные части тела закрыты плотным многослойным костюмом. Да и вообще волей-неволей в этом тесном ковидном «мире» пациенты и врачи друг к другу привязываются. Так, терапевта из ковидного отделения Лианну Хачатрян пожилые пациентки ласково называют «внучкой».

– Я пришла сюда из городской поликлиники сразу, как начался ковид, летом 2020 года. Думала сначала, что временно, но так и осталась здесь. Я вместе с коллегами изучала «поведение» инфекции, подбирала лечение. Обидно, что как только поняли, как лечить, и заметили положительную динамику, началась новая волна. Очень тяжело. Что будет дальше - непонятно, - говорит Лианна Хачатрян.

Из-за работы женщине пришлось покинуть родных, чтобы не рисковать их здоровьем. Благо, что живем в 21-ом веке, и пообщаться с домочадцами можно по видеосвязи. Но это не самое тяжелое в работе медика: страшнее – терять пациентов.

– Бывает, молодой пациент, идет на поправку, все прекрасно – и вдруг резко ему становится хуже, он отправляется в реанимацию и уже не возвращается оттуда живым. И ты потом долго прокручиваешь в голове: все ли правильно сделала? В итоге понимаешь, что как врач ты сделал все что мог. Но от этого не легче, - отмечает врач-терапевт.

С июня в госпитале трудится врач пульмонологического отделения Евгения Пикузо. Кстати, женщина вышла на работу прямиком из декретного отпуска, но семья к решению отнеслась с пониманием – время сейчас такое. По словам Евгении, сложнее всего – не сама работа, а психологическая обстановка…

– Многие пациенты, болеющие коронавирусом, имеют нарушения психического статуса, эмоционально нестабильны. Некоторые лежат семьями, некоторые теряют своих близких. Иногда приходится сообщать пациенту о гибели его же родственников, - отмечает врач.

К слову, большинство тяжелобольных – непривитые граждане. Один из таких пациентов – Николай. Главная мечта мужчины – поскорее покинуть эти стены, и забыть как страшный сон.

Напомним, сейчас в Алтайском крае выявлено больше 88,5 тысяч зараженных коронавирусом. В госпиталях края находятся около 4 тысяч пациентов с ковидом и больше 400 больных вирусной пневмонией.

Подготовлено по материалам Ильи Кочеткова

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