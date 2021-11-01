Похолодание до -23 градусов прогнозируют в Алтайском крае

На дорогах возможна гололедица Фото: Олег УКЛАДОВ

В ближайшие дни в Алтайском крае заметно похолодает. Ночью столбик термометра опустится до отметки -23 градуса, а днем местами прогнозируют до -19 градусов, сообщает алтайский Гидрометцентр.

Как рассказала «Комсомольской правде – Барнаул» Людмила Сырых, начальник отдела по гидрометеорологическому обеспечению алтайского Гидрометцентра, изменение погоды связано с антициклоном - из-за его влияния в Алтайском крае похолодает.

– В ночные часы 4 и 5 ноября ожидается -10…-20 градусов и ниже. Днем прогнозируем -7…-12 градусов. В следующие дни, по предварительному прогнозу, температура воздуха пойдет на повышение, – сказала Людмила Сырых.

Она добавила, что в ближайшие дни также возможно появление снежного покрова. В одних районах он будет временным, а в других постоянным.

Подробный прогноз погоды в Алтайском крае

Вторник, 2 ноября

Ночью температура воздуха составит -3...+2 градуса. На большей части территории дождь, мокрый снег, снег, местами сильные осадки, гололёдные явления. На дорогах сильная гололедица. Ветер юго-западный 8-13м/с, местами порывы 17-22 м/с.

Днем прогнозируют 0...+5 градусов, местами до -5 градусов с похолоданием в течение дня. На большей части территории дождь, мокрый снег, снег, местами сильные осадки, гололёдные явления. На дорогах сильная гололедица. Ветер северный 8-13 м/с, местами порывы 17-22 м/с.

Среда, 3 ноября

Ночью температура воздуха составит -10...-15 градусов, местами по северу до -20 градусов. Местами небольшой снег, в южных районах умеренный снег. На дорогах сильная гололедица. Ветер северо-западный 4-9 м/с, местами порывы до 16 м/с.

Днем прогнозируют -9...-14 градусов, местами до -19 градусов. Местами небольшой снег. На дорогах сильная гололедица. Ветер северо-западный 4-9 м/с, местами порывы до 14 м/с.

Четверг, 4 ноября

Ночью температура воздуха составит -13...-18 градусов, местами до -23 градусов. Местами небольшой снег. На дорогах сильная гололедица. Ветер западный 3-8 м/с.

Днем прогнозируют -5...-10 градусов, местами по востоку -11...-16 градусов. Местами небольшой снег. На дорогах сильная гололедица. Ветер западный, 3-8 м/с, местами порывы 14 м/с.