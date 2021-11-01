Зачем жителям Алтайского края участвовать в переписи и насколько это безопасно в разгар пандемии

С 18 октября в Алтайском крае работают переписчики. Фото: Алтайкрайстат

В Алтайском крае продолжается Всероссийская перепись населения. О том, как именно она проходит и какие меры предосторожности соблюдают участники, во время онлайн-форума на сайте правительства региона рассказала Ольга Ситникова, руководитель Алтайкрайстата.

Сколько человек успели опросить

С 18 октября в Алтайском крае работают переписчики, которые уже опросили более 37% жителей региона. С учетом данных на портале «Госуслуг», всего участниками Всероссийской переписи населения стали около 45%населения края.

– Переписчики должны обойти абсолютно всех. Для этого им не раз придется пройти некоторые домохозяйства, где они не застанут хозяев дома. Переписчик должен оставить листовку с информацией о себе и о переписи, а также о контактном телефоне. Информация о жителях, до которых переписчик до 14 ноября так и не достучится или не сможет убедить в необходимости участия в переписи, будет получена из административных источников, – отметила руководитель Алтайкрайстата.

Тестирование на ковид

Переписчиков еженедельно проверяют на коронавирус.

– Тестирование проводится в пунктах, которые определены для этих задач региональными Минздравом и Роспотребнадзором, – говорит Ольга Ситникова. – Кроме этого, каждый переписчик проинструктирован о мерах, которым он должен четко следовать в период проведения опроса населения: соблюдать социальную дистанцию, обязательно пользоваться средствами индивидуальной защиты. Об этом все знают и должны соблюдать.

Отвечая на вопрос о необходимости переписи, руководитель Алтайкрайстата подчеркнула, что будет собрана информация, которую сложно, а порой и совсем невозможно получить по данным текущей статистики и выборочных наблюдении . Например, данные о национальности, числе и составе домохозяйств, рождаемости. Кроме того, только данные переписей являются максимально достоверными для определения численности населения.

– В дальнейшем полученные сведения лягут в основу разработки различных национальных проектов и социальных программ, в том числе демографического развития страны. Это позволит понять, какие меры необходимы для улучшения качества жизни населения и скорректировать основные векторы государственной политики, – сказала Ольга Ситникова.

Она добавила, что самый безопасный и удобный способ участия в переписи - это заполнение переписных листов на портале Госуслуг. При этом на стационарных переписных участках работают в средствах индивидуальной защиты. Есть средства дезинфекции, которыми можно обработать руки, поэтому и там можно безопасно ответить на вопросы.

– Переписчики, которые обходят домохозяйства на своем участке, также имеют средства индивидуальной защиты и проводят перепись при соблюдении социальной дистанции. Этот способ также является безопасным, – пояснила руководитель Алтайкрайстата.

Готовы проконсультировать

В регионе работает горячая линия Алтайкрайстата по номеру (3852) 201-401. Специалисты готовы проконсультировать жителей региона по любым вопросам, касающимся переписи населения, с 8 и до 18 часов. Ежедневно на горячую линию поступает от 20 до 40 звонков.

– Чаще всего жители региона интересуются адресами и телефонами стационарных переписных участков, режимом их работы, а также тем, как будет выглядеть переписчик. Мы рассказываем, что переписчики будут обходить свои участки вплоть до 14 ноября. Сообщаем о возможности, не дожидаясь переписчика, пройти перепись на портале «Госуслуги» и на стационарных переписных участках, – рассказала Ольга Ситникова.

Кроме того, работает горячая линия Федерального колл-центра Всероссийской переписи населения 8-800-707-20-20, куда тоже можно позвонить и задать вопросы. Она работает с 9 до 21 часов по московскому времени. При обращении в другое время звонок фиксируется: вы можете оставить заявку и вам перезвонит оператор.

Напомним, ранее мы подробно рассказывали о том, на какие вопросы предстоит ответить участникам переписи. Большинство вопросов традиционны, из ответов на первые 23 получится короткий рассказ о себе. Пол, возраст, гражданство, место рождения, национальность, образование – все это отдельные вопросы переписи. Кроме того, еще десять вопросов касаются условий проживания, и почти ко всем есть варианты ответов. Надо будет отметить тип жилого помещения, например, частный дом или квартира. Основной этап переписи пройдет до 14 ноября.

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