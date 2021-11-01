Новые выплаты медикам в Алтайском крае: по 200 рублей за каждого вакцинированного против COVID-19

Всего в Алтайском крае нужно вакцинировать 80% населения Фото: Олег УКЛАДОВ

Накануне назначили новые выплаты медикам в Алтайском крае за проведение вакцинации против COVID-19. Также региональный Минздрав утвердил план по прививкам для каждого медучреждения.

Расценки и сроки

В совокупности каждый вакцинированный для медиков «стоит» 200 рублей. Выплаты начисляются за привитых с 27 августа 2021 года до 31 декабря 2021 года.

Как сказано в приказе Минздрава, сумма распределяется в зависимости от должностей.

– Врач или фельдшер, который обследует пациента перед прививкой и заполняет форму осмотра получает за одного вакцинированного 55 рублей при введении двухкомпонентной вакцины и 110 рублей при введении однокомпонентной;

– Медработник, который непосредственно делает прививку, получает по 30 рублей за двухкомпонентную и 60 рублей за однокомпонентную вакцину;

– Медработник, вносящий сведения о вакцинации в регистр получает по 15 и 30 рублей соответственно за двух- и однокомпонентную вакцину.

Стимулирующие выплаты за вакцинацию не облагаются налогом на доходы.

Планы по вакцинации

Для каждого медучреждения установлен план по вакцинации против коронавируса. Так, например, в Каменской ЦРБ должны привить почти 29,5 тыс. человек, в Первомайской – более 34 тыс. жителей. Горбольница №11 Барнаула должна за указанный период вакцинировать почти 41 тыс. человек, а горбольнице №3 – более 55 тыс.

Всего в Алтайском крае нужно вакцинировать 80% населения, чтобы сформировался коллективный иммунитет – это более 1 млн 449 тыс. человек. На сегодняшний день привито меньше половины от плана – чуть больше 700 тыс. жителей.

По данным Минздрава, темпы вакцинации в регионе остаются низкими, хотя после введении системы QR-кодов жители Барнаула стали собираться в огромные очереди на прививки.

Напомним, ранее в Алтайском крае ужесточили указ об обязательной вакцинации. Теперь привиться обязаны пожилые люди, жители с хроническими заболеваниями и волонтеры.

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