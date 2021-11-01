Новый полигон обращения ТКО в ближайшие годы необходимо создать в Барнаульской зоне

Заседание круглого стола Фото: Виталий БАРАБАШ

Уже в 2023 году барнаульский полигон ТБО, возможно, будет закрыт, так как может исчерпать свои ресурсы. На днях в Сибирской медиагруппе состоялся круглый стол, на котором все заинтересованные стороны обсудили дальнейший план действий.

Вместимость практически исчерпана

- Ситуация с мусором в Алтайском крае характеризуется ростом объемов отходов производства и потребления. К сожалению, чрезвычайно слабо развита индустрия утилизации, система сбора вторичного сырья разработана лишь в нескольких муниципальных образованиях, - говорит заместитель министра природных ресурсов и экологии Алтайского края Лариса Казанцева. – В соответствии с действующим законодательством отходы должны размещаться на полигонах, включенных в государственный реестр объектов размещения отходов. В Алтайском крае всего лишь 17 таких полигонов ТКО. У многих из них вместимость практически исчерпана. В совокупности ее осталось всего на 8-10 лет.

Заседание круглого стола Фото: Виталий БАРАБАШ

Это чрезвычайно малый срок и поэтому, как говорится, еще вчера надо было думать о том, что будет с отходами дальше. Но пока еще есть небольшой временной запас, поэтому надо активнее прорабатывать этот вопрос, считают участники круглого стола.

На сегодняшний день непосредственно на территории Барнаульской зоны располагаются четыре объекта захоронения, включенные в государственный реестр: полигон в Барнауле, полигон в районе села Зудилово, полигон в Павловском районе и полигон в Троицком районе.

Самый возрастной из них – Барнаульский. Он был создан больше 40 лет назад. Территориально он разделен на две карты и одна из них, площадью 11 га с 2004 года выведена из эксплуатации. А вот остаточная вместимость будет исчерпана уже в 2023 году.

- Важный момент: нахождение полигона на территории города противоречит федеральному закону об отходах производства и потребления, в котором четко установлен запрет на захоронение отходов в границах населенных пунктов с 1 января 2023 года, - добавляет Лариса Львовна.

Этот пункт обязательно должны учесть при выборе места для нового полигона. Но мало выбрать землю, провести изыскания и подготовить проектно-сметную документацию. Всё может быть в порядке и в рамках закона, но жители близлежащих населенных пунктов могут не согласиться с таким соседством. Вот в этом плане мнения спикеров разделились: одни считают, что достаточно соблюсти все законодательные формальности, подготовить привлекательный проект и доступным языком обрисовать людям все плюсы и минусы. Другие же считают, что сначала надо выйти к населению, узнать его мнение и только после этого тратить деньги на создание проекта и исследование розы ветров.

Заседание круглого стола Фото: Виталий БАРАБАШ

Переработка отходов

- Два года назад мы начали работу по подбору участка. Были обследованы три района: Павловский, Калманский и Первомайский. Земли оценивались по целому списку критериев – это и удаленность от населенного пункта, и расстояние до природоохранных зон, и логистическая составляющая. Оказалось, что достаточно сложно подобрать участок. Ни в Павловском, ни в Калманском нам этого не удалось. Остался вариант с Первомайским. В качестве одного из вариантов было предложено провести реконструкцию действующего полигона. Когда мы стали вникать в эту ситуацию, оказалось, что расширить его территорию в соответствии с действующими нормами не представляется возможным: там и смежные участки, и водоохранная зона, и садоводства… Так что этот вопрос нерешаемый, - говорит председатель совета директоров АО «Механизатор» Юрий Калинин.

Заседание круглого стола Фото: Виталий БАРАБАШ

Именно поэтому инвестор, разрабатывающий проект строительства в Первомайском районе экотехнопарка с полным циклом обработки ТКО, начал подыскивать новые варианты. Это комплекс, на котором происходит сортировка и переработка отходов, выделение компонентов для вторичного производства. При этом применяемые технологии, соответствуют всем действующим строительным и экологическим требованиям. За этим будущее, так как к 2030 году президент страны поставил задачу полностью наладить сортировку отходов.

Реконструкция – выход?

Так как окончательно вопрос по территориальному размещению нового полигона и экотехнопарка не решен, поступило предложение провести реконструкцию ныне существующего. Да, это тоже будет не просто, но позволит продлить его «жизнь».

- Основная претензия к объекту, который сегодня существует – это его заполняемость. По закону мы обязаны ежегодно проводить инвентаризацию. Мы привлекли два института и независимую организацию, которая провела геологические исследования на полигоне и сейчас нам готовят заключение о фактической его заполняемости, - говорит генеральный директор АО «Эко-комплекс» Виктор Карл.

Заседание круглого стола Фото: Виталий БАРАБАШ

По результату этой работы будет представлен пакет документов в Росприроднадзор. Однако пока сложно сказать каким будет заключение и смогут ли действующему полигону продлить «жизнь» и после 2023 года.

Мусорная проблема – это комплексная задача и одним только экотехнопарком и новым полигоном ее не решить. Участники круглого стола пришли к выводу, что необходимо создать рабочую группу либо на базе одного ведомства, либо объединить несколько. Пока же составлен список вопросов, которые следует решать поэтапно.