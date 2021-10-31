Коронавирус в Алтайском крае, последние новости на 1 ноября 2021: рост заболеваемости и очереди из желающих привиться

Общее число умерших составило 6 270 человек, все взрослые. Фото: Олег УКЛАДОВ

Согласно последним новостям о ситуации с коронавиурсом в Алтайском крае на 1 ноября 2021, отмечается рост числа заболевших. За минувшие сутки выявлено 472 новых случая заболевания. Общее число инфицированных ковидом за время пандемии составило 88,5 тысячи человек, сообщает оперштаб.

- В Алтайском крае за прошедшие сутки зарегистрировано 472 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, выздоровело 147 пациентов, умерло 28 человек, от COVID-19-26, - говорится в сводке.

Общее число умерших составило 6 270 человек, все взрослые. Как отмечают медики, в основном это люди старшего возраста, у которых есть лишний вес и сопутствующие заболевания. В настоящее время на лечении в инфекционных госпиталях находятся 3936 человек, из них 865 – в тяжелом состоянии.

Предполагается, победить коронавирус поможет массовая вакцинация, в связи с этим в регионе ввели пропускную систему по QR-кодам. Пока без него нельзя попасть только в торговые центры, но с 15 ноября перечень публичных заведений расширят.

В настоящее время в крае привито порядка 800 тысяч человек. Ограничения подтолкнули людей к вакцинации – у мобильных пунктов и поликлиник образовались огромные очереди из желающих поставить себе прививку.