В Барнауле закрыли бар «Огонь и лед» из-за нарушений антиковидного режима

Рейды проходят в Барнауле. Фото: пресс-службы администрации Барнаула

В Алтайском крае начали действовать новые антиковидные ограничения (с 30 октября вход в торговые центры осуществляется по QR-кодам). На фоне этого, а также роста числа заболевших в Барнауле прошли рейды по соблюдению санитарных требований. Из-за нарушений был закрыт бар «Огонь и лед», сообщили в мэрии.

- 28 октября судом Индустриального района города Барнаула принято решение о приостановке деятельности на 17 суток бара «Огонь и лед» за повторное нарушение требований указа губернатора в части организации и проведения зрелищно-развлекательной программы, дискотеки, - говорится на сайте городской администрации.

Рейды затронули все районы города. В ночь на 30 октября проверка затронула бары, рестораны и кафе. Всего инспекция побывала в 16 объектах, но протокол был составлен лишь один – в отношении пиццерии «Лафа». Им грозит штраф до 50 тысяч рублей.

В Индустриальном районе нарушения обнаружили в ТЦ «Лето», «Макон», «24 Сезон», ресторане «Дон Корлеоне», парикмахерской «Фантазия». Специалисты составили семь протоколов об административных правонарушениях в отношении продавцов, руководителей предприятий. Среди основных нарушений – обслуживание покупателей без масок, перчаток, отсутствие рециркуляторов, бактерицидных ламп, средств для дезинфекции.

С 15 октября планируется введение нового этапа ограничений – пускать по QR-кодам будут в театры, спортзалы, кафе и бары, а также другие учреждения.