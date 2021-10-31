Находки из алтайских поселений помогли открыть тайну происхождения лошадей

Ученые выяснили происхождение современных лошадей. Фото: ОЛЕКСЮК Иван

Группа ученых из разных стран пролила свет на тайну происхождения домашних лошадей. Статья об этом в престижном научном журнале Nature активно цитируются мировыми агентствами. Среди 162 исследователей со всего мира, были и ученые Алтайского государственного университета.

- Благодаря профессору Людовику Орландо из Центра антропологии и геномики Университета Поля Сабатье в Талузе были объединены усилия археологов, палеонтологов, генетиков,- рассказал «КП- Барнаул»» Кирилл Кирюшин, кандидат исторических наук, доцент института географии АлтГУ.

С помощью генетических и радиоуглеродных методов исследователями проанализированы образцы из всех предполагаемых центров одомашнивания лошадей, в том числе из Иберии, Анатолии, степей Западной Евразии и Средней Азии.

В итоге, изучив 271 геном древних непарнокопытных, ученые пришли к выводу, что предки современных домашних лошадей были приручены в Понтийско-Каспийской степи, простиравшейся от Румынии до Урала. В конце III — начале II тысячелетия до нашей эры именно эти лошади распространились в другие регионы, в том числе и на Алтай, вытеснив коней, одомашненных ранее.

- Вероятно, такое быстрое распространение по Евразии связано с тем, что люди стали использовать лошадей в качестве упряжных и верховых животных, в хозяйственной и в военной деятельности, – комментирует Кирилл Кирюшин. - К тому же, лошади из Причерноморья пришли туда, где люди уже использовали непарнокопытных, правда для других целей. И это были лошади с другим характером и особенностями.

У предков нынешних коней, вытеснивших всех других, были два отличительных гена - один связан с контролем тревоги и агрессии - то есть покладистостью, другой с отсутствием хронической боли в спине - крепким позвоночником.

Такие лошади отличались более спокойным поведением и были лучше приспособлены к верховой езде и тягловым нагрузкам, чем их дикие предки.

Последних содержали больше ради мяса, и, по мнению некоторых исследователей, для получения молочных продуктов.

Характерные для этих особей гены можно найти сегодня у лошадей Пржевальского.

- Возможно, в какой-то момент самые древние лошади (которые были и на Алтае, судя по находкам археологов в поселениях Новоильинка Хабарского района) смешались с дикими, и это привело к появлению лошади Пржевальского, - предполагают ученые. – Но это лишь одна из версий.

- После этого серьезного исследования я бы поставил не точку, а многоточие, - говорит Кирилл Кирюшин. - Остается много невыясненных вопросов. Например: куда делась древняя лошадь, на смену которой пришли новые? Точки над "и" не расставлены и есть большое поле для дальнейших исследований.