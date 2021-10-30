Коронавирус в Алтайском крае, последние новости на 31 октября 2021: больше 88 тысяч инфицированных и огрехи системы QR-кодов

Теперь в торговых центрах на входе посетителей встречает охрана Фото: Ольга ВЕДЕРНИКОВА

Коронавирус в Алтайском крае поднял планку заболеваемости до отметки 88 тысяч инфицированных. Последние новости на 31 октября 2021 года говорят о пополнении статистики на 464 новых случая.

Новый рубеж

- В Алтайском крае за прошедшие сутки зарегистрировано 464 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, выздоровело 148 пациентов, умерло 31 человек, от COVID-19-29, - говорится в свежей статистике оперативного штаба.

Из этого числа инфицированных 62 тысячи человек смогли побороть болезнь, а 6242 оказались бессильны перед коронавирусом. По данным минздрава, в эти дни в клиниках остаются чуть больше 4300 пациентов. Это и люди с положительным тестом и больные с вирусной пневмонией, сходной с COVID-19.

- Количество тяжелобольных – 856, из них подключено к аппаратам ИВЛ – 300, - добавляют в оперштабе.

Амбулаторно лечатся 46 бессимптомных вирусоносителей и почти 400 человек продолжают восстановление после перенесенной вирусной пневмонии.

QR-код

С 30 октября в Алтайском крае начала действовать система QR-кодов. Торговые центры выставили на входе посты охраны, которая проверяет наличие у посетителей прививочных сертификатов.

В некоторых случаях это привело к недопониманиям и конфликтам. Кто-то пытался проскочить без документов, кто-то забывал их и никак не мог доказать наличие QR-кода. Так жительницы краевой столицы в социальных сетях пожаловались на то, что их не пустили в «Ленту», расположенную в торговом центре «Пионер», так как у них нет сертификатов.

Напомним, теперь чтобы попасть в торгово-развлекательные центры необходимо предоставить охране QR-код, подтверждающий пройденную вакцинацию, либо перенесенную инфекцию. Это может быть как в электронном, так и в бумажном формате.

Тем, у кого имеются противопоказания, либо нет прививки, получится попасть в ТРЦ только с отрицательным ПЦР-тестом, полученным не позднее чем за 72 час до посещения.

Кроме этого, даже при отсутствии QR-кода можно попасть в аптечный пункт, продуктовый или продовольственный магазин, а также в салон связи. Однако служба охраны и администрация оставляет за собой право не пускать такого посетителя, если не может обеспечить логистику таким образом, чтобы он посещал исключительно данные точки.

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