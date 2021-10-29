Депутаты приняли бюджет Барнаула на 2022 год

Доходы на 2022 год прогнозируют в размере 17,3 млрд рублей. Фото: Олег УКЛАДОВ

Депутаты Барнаульской городской Думы приняли в первом чтении бюджет города на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов, сообщает пресс-служба администрации города. Доходы на будущий год прогнозируют в размере 17,3 млрд рублей, а расходы - 18,1 млрд рублей, дефицит - 884,8 млн рублей.

Доходы

Доходы от налоговых и неналоговых поступлений в будущем году составят 8,9 млрд рублей. Это на 3,1% больше, чем ожидается в 2021 году. Основные источники: налоги на доходы физических лиц, на совокупный доход, имущественные налоги, доходы от использования имущества.

Расходы

Большую часть средств бюджета направят на социально значимые сферы: образование, социальную поддержку, развитие культуры и спорта. Будут сохранены публично-нормативные обязательства - доплаты к пенсиям, выплаты по найму помещения, доплаты опекунам, приемным семьям и другое. На это в 2022 году выделено с учетом межбюджетных трансфертов 263,1 млн рублей.

На что потратят больше всего

Одна из основных статей расходы связана с благоустройством города и улучшением благосостояния жителей. В проекте предусмотрены средства на софинансирование для участия в национальных проектах «Демография», «Жилье и городская среда», региональных проектах «Дорожная сеть» и «Современная школа», индивидуальной программе социально-экономического развития Алтайского края, а также реализации 19 муниципальных программ.

Значительно увеличены и средства муниципальной программы «Барнаул - комфортный город» на 2019-2030 годы». На предстоящий бюджетный период будут выделять по 322,8 млн рублей ежегодно. Это связано с задачами по расселению жителей из аварийных домов до 2023 года, с учетом средств Фонда реформирования. Нужно расселить более 2 тысяч 800 человек из 43 400 квадратных метров жилья, которые были признаны аварийными до 1 января 2017 года.

На софинансирование предусмотрено по 20 млн рублей ежегодно на реализацию проектов по поддержки местных инициатив, благоустройство дворов, общественных территорий.

Денежки

Основные параметры бюджета Барнаула

На 2022 год: доходы - 17 млрд 252,0 млн рублей, расходы: - 18 млрд 136,8 млн рублей, дефицит - 884,8 млн. рублей.

На 2023 год: доходы - 17 млрд. 719,6 млн рублей, расходы - 18 млрд 663,9 млн рублей, дефицит - 944,3 млн рублей.

На 2024 год: доходы - 16 млрд. 487,1 млн рублей, расходы - 17 млрд 519,7 млн рублей, дефицит - 1 032,6 млн рублей.

Проекты бюджета на период с 2022 по 2024 годы были рассмотрены на заседаниях комиссии по бюджетным проектировкам с участием представителей общественности, независимой экспертной комиссией, городской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений, на публичных слушаниях.

При составлении бюджета учитывались ожидаемая оценка его исполнения в 2021 году, «базовый» прогноз социально-экономического развития на этот период, а также целевые показатели зарплат работников бюджетной сферы и увеличение минимального размера оплаты труда с 1 января 2022 года на 6,4%.

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