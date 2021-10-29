«Крайняя степень абсурда». На Алтае сокращают высококлассных хирургов онкологов

Онкоцентр "Надежда" Фото: Олег УКЛАДОВ

На фоне роста «отказа легких», смертности, дефицита врачей в больницах новость о сокращении высококлассных врачей в Барнауле может показаться фейком.

Но нет, чиновники это подтверждают. В Алтайском краевом онкологическом диспансере решили, что 90 коек в отделениях торакальной хирургии (органов грудной клетки) слишком много, их сокращают до 50. При этом четырем известным в крае высококлассным хирургам предложили забыть о хирургии.

«Вручили перечень вакансий, начиная с уборщицы»

- У нас реорганизация и сокращение одного из торакальных отделений. Мне вручили перечень вакансий, начиная от уборщицы. Врачебные специальности тоже были, но не хирургия. Предложили выбрать что-то, если нет — то на выход, — рассказал портал Regnum Алексей Максименко, кандидат медицинских наук с тридцатилетним хирургическим стажем, автор нескольких патентов и обладатель звания «Лучший хирург Алтайского края».

Под сокращение попала и должность заведующего одного из отделений Александра Агеева - кандидата медицинских наук, заслуженного врача РФ с высшей квалификационной категорией по торакальной хирургии и онкологии.

«Профессия для меня – и долг, и призвание, – рассказывал однажды «Комсомолке» этот легендарный врач с 35-летним стажем. - Моя мама работала врачом – терапевтом, брат – тоже врач. Дочь и сын тоже пошли в медицину».

Александр Григорьевич выполняет уникальнейшие высокотехнологичные операции. Например, бронхопластические, которые в крае больше никто не делает. Кроме того использует фотодинамическую терапию при раке легких, что позволяет получать неплохие результаты даже в случаях, когда больному отказано во всех прочих видах лечения. Такой методикой, по словам сотрудников онкоцентра, за Уралом не обладает больше никто. Теперь редкого специалиста, к которому стремятся попасть больные даже из других регионов, росчерком пера решили оставить не у дел.

«Это невероятно, крайняя степень абсурда, шок», - звучит в комментариях в сети по этому поводу.

«Мало оперировали»

Руководство онкодиспансера попыталось оперативно погасить разгоревшийся скандал.

Главный врач Алтайского краевого онкологического диспансера, Игорь Вихлянов, в официальных комментариях заявил, что торакальное онкологическое отделение №1 (возглавляемое Агеевым) на протяжении последних нескольких лет выполняло задачи далеко не в полном объеме, работая по большому счету по профилю химиотерапевтического отделения.

В доказательство своих слов главный врач привел статистику: за 9 месяцев 2019, 2020 и 2021 годы врачами торакального отделения №1 было проведено в совокупности 309, 272 и 293 операции соответственно. При этом среднее количество госпитализированных в отделение пациентов за обозначенный период составляет 850 - 900 пациентов.

Справедливости ради заметим, что это не только официальное мнение. Один из коллег Александра Агеева в разговоре не для протокола заметил, что тот действительно мог бы больше оперировать, но не особо заинтересован – мол, зарплату врачи получают одну и ту же вне зависимости от количества проведенных операций.

В официальном ответе Игоря Вихлянова также прямым текстом цитируются слова, заместителя директора НМИЦ по реализации федеральных проектов Тиграна Геворкяна, взятые в нашем крае под козырек. Тот заметил, что «двух хирургических отделений в совокупном объеме на 90 коек слишком много для региона даже с учетом повышенных показателей заболеваемости раком легкого в Алтайском крае на фоне статистики Российской Федерации в целом». Такое вот пренебрежительное замечание…

«Лечение продлило жизнь отцу»

- Отдел занимается диагностикой и лечением больных с онкологическими заболеваниями органов грудной клетки, - рассказывал Агеев в одном из интервью «Комсомолке» задолго до сегодняшней нелепой ситуации, - коварство заключается в том, что сначала они протекают бессимптомно или под маской других недугов. Чтобы правильно поставить диагноз, мы проводим консилиумы, на которые больные приезжают со всего края. А когда диагноз определён, еще на один консилиум собираются хирурги, радиологи и химиотерапевты, чтобы определить тактику дальнейших действий. Лечение таких больных должно быть комбинированным, но хирургический компонент остаётся важнейшим.

Заметим, кстати, что Александра Агеева благодарили и пациенты, которым было отказано в хирургическом вмешательстве.

- Мой отец несколько лет назад был пациентом Александра Григорьевича Агеева, лежал в его отделении в краевом онкологическом диспансере,- рассказала «КП» одна из жительниц Барнаула. - К сожалению, у папы неоперабельная форма рака, но очень оперативное и грамотное лечение, которое назначил Александр Григорьевич, продлило ему жизнь, хотя другие врачи прогнозировали, что осталось всего полгода. Уже тогда к Агееву была очередь из больных, в отделении были заняты все койки и выписывали пациентов при первой же возможности, чтобы положить новых. Не представляю, что должно было произойти, чтобы его отделение вдруг оказалось невостребованным. Люди в Алтайском крае стали меньше болеть раком?

Временный «стоп» от губернатора»

Общественная волна негодования по поводу шокирующей оптимизации в онкоцентре докатилась и до правительства Алтайского края.

Сегодня, 29 октября, Губернатор Виктор Томенко поручил министру здравоохранения Дмитрию Попову приостановить процесс ликвидации одного из торакальных онкологических отделений и увольнения врачей краевого онкологического диспансера и предоставить всю необходимую информацию, касающуюся ситуации. Сегодня вечером губернатор проведёт на эту тему совещание с министром здравоохранения Дмитрием Поповым и заместителем Председателя Правительства Игорем Степаненко.

Факт

Один на тысячу мужчин на Алтае – больной с раком легкого. Смертность от онкологических заболеваний в крае превышает среднероссийские показатели

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Алтайские онкологи научились щадящему методу хирургического лечения рака груди

Врачи-онкологи из Алтайского края освоили метод хирургического вмешательства, при котором женщине можно сохранить лимфоузлы.(подробнее)