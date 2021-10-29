Хэллоуин в Барнауле 2021: куда сходить и где взять костюмы

На всех «мрачных» мероприятиях приветствуется появление в тематических образах. Фото: Олег УКЛАДОВ

Совсем скоро любители всего жуткого будут отмечать Хэллоуин в Барнауле 2021. Где можно отметить праздник, как на это повлиял коронавирус - читайте в нашем материале.

Настоящий Halloween

Самый настоящий Halloween пройдет в концертном зале «Хурма». На сцене жуть будут нагонять местные хард-рок и рок-группы: «RoyalBlyat'», «Райз», «Fерштейн», «Т.Н.П.О.», «Три дня до весны».

Когда: 31 октября в 18.30

Где: Концертный зал «Хурма»

Адрес: Барнаул, улица Чеглецова, 25а

Цена билета: 200 рублей - заранее, 400 рублей – на входе

Возрастные ограничения: 16+

Организаторы напоминают про ограничения из-за коронавируса. На входе у всех посетителей будут измерять температуру, все должны соблюдать масочный режим. Количество билетов ограничено. В зале «Хурмы» работает обеззараживатель воздуха.

Halloween fest

Тематическая вечеринка пройдет и в «ирландском пабе с барнаульской душой». Всех гостей просят заранее подготовить «жутковатый» образ. На сцену выйдут музыкальные группы: «РЭТОР», «Agent Orrange», «Flouz», «ПРОСТО ТЕЛО» и «45dB».

Когда: 31 октября в 19:00

Где: HAIRY LEMON PUB

Адрес: Барнаул, улица Лазурная, 13

Цена: 200 рублей при покупке заранее, 300 рублей – на входе

Возрастные ограничения: 16+

Мрачный «Halloween»

Как пишут организаторы, на этой вечеринке соберутся «самые темные личности». В таинственную атмосферу помогут окунуться музыкальные группы Новосибирска и Барнаула: «AX TO GRIND», «NEVERSIDE», «нет ничего твоего», «ИНЕЙ», «Трамвай Не Прощает Ошибок».

Когда: 31 октября, сбор гостей в 17.30

Где: Клуб «Луна»

Адрес: Барнаул, улица Заринская, 12

Цена билет: от 350 рублей

Возрастные ограничения: +18

«Жуткие квесты»

А тем, кто хочет «пощекотать нервы» советуем сходить на тематические квесты. Большая часть из них рассчитана на компании от 2 до 8 человек. Пока еще остались свободные места для брони.

Например, квесты от «Взаперти»: посетители смогут попасть в заброшенный лагерь «Морфиус» или «Страну кошмаров».

Адрес: Барнаул, улица Литейная, 52

Цены: от 600 рублей за человека

Возрастные ограничения: 12+

В квестах от «Квестленд» можно очутиться в городе-призраке Сайлент-Хилл, попытаться сбежать из плена сумасшедшего, попасть в дом с паранормальными явлениями и многое другое. Дети с 12 лет могут проходить игру сами, а с 9 лет в сопровождении взрослого.

Адрес: Барнаул, улица 280-летия Барнаула,16, улица Взлетная,7, улица Взлетная 45д

Цены: от 584 рублей за человека

Возрастные ограничения: 12+

В квестах от «Клетки» можно попасть в жуткое «подземелье с призраками», а также стать участниками «Незаконченного обряда».

Адрес: Барнаул, Социалистический проспект, 59

Цены: от 2 500 рублей

Возрастные ограничения: 12+

Для любителей кино

Сейчас в прокате идет картина «Хэллоуин убивает» (+18). Это 12-ый фильм в одноименном киносериале «Хэллоуин», главный герой которого – хладнокровный убийца в маске.

С детьми можно сходить на мультик «Семейка Аддамс: Горящий тур» (12+). Жутковатая семейка отправится в Майами.

Где: ТЦ «Арена» (Павловский тракт, 188)

ТЦ «Европа» (Павловский тракт, 251В)

ТЦ «Огни» (улица Антона Петрова, 219Б)

Кинотеатр «Мир» (площадь Победы, 1)

ТЦ «Галактика» (проспект Строителей, 117)

Цена билетов: от 150 до 450 рублей

Время сеансов 30 и 31 октября можно посмотреть на сайте «Киномир».

Подсказка КП

Где можно взять костюм на прокат?

На всех «мрачных» мероприятиях, конечно, приветствуется появление в тематических образах. Если кто-то не позаботился о наряде заранее, то его можно взять напрокат. Например, в «M-studio» костюмы можно подобрать как на взрослых, так и на детей: скелеты, ведьмочки, приведения и многое другое.

Где: Барнаул, улица Антона Петрова, 198

Цена: от 300 рублей за сутки

Важно!

27 октября губернатор Алтайского края Виктор Томенко подписал указ о введение системы QR-кодов и новых ковидных ограничений с 30 октября 2021 года. В связи с этим необходимо заранее уточнять у организаторов информацию о том, состоятся ли мероприятия.

Согласно новым предписаниям допускается проведение мероприятий и оказание услуг в театрах, кинотеатрах, концертных залах, учреждениях клубного типа при условии заполняемости не более 50% от их вместимости, внутри должно быть не более 500 человек.

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