Снежный покров, похолодание и сильный ветер: на Алтае объявили штормовое предупреждение

Ночью 1 ноября температура воздуха составит -5...-10 градусов Фото: Олег УКЛАДОВ

В ближайшие дни в Алтайском крае испортится погода. В регионе похолодает, выпадет снег и усилится ветер. На день 31 октября и ночь 1 ноября объявили штормовое предупреждение. Об этом «Комсомольской правде – Барнаул» рассказала Людмила Сырых, начальник отдела по гидрометеорологическому обеспечению алтайского Гидрометцентра.

Уже в ночь на 30 октября в северо-западных районах Алтайского края,а днем на большей части территории региона пройдут дожди и мокрый снег. Ночью температура воздуха будет колебаться от -2 до +3 градусов. Днем будет +3…+8 градусов.

В ночь на 31 октября преимущественно по западным районам также возможны осадки.

– Днем в воскресенье с прохождением двойной системы холодных фронтов западного циклона на всей территории региона пройдут дожди, переходящие в мокрый снег и снег. С понижением температуры к вечеру появится снежный покров, будет гололед, – отметила Людмила Юрьевна.

Кроме того, усилится ветер. На день 31 октября и ночь 1 ноября в Алтайском крае объявили штормовое предупреждение.

Подробный прогноз погоды в Алтайском крае.

Суббота, 30 октября

Ночью температура воздуха составит -2...+3 градуса. В северо-западных районах небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега, возможны гололедные явления. Ветер юго-западный 3-8 м/с, местами порывы 14 м/с.

Днем прогнозируют +3...+8 градусов. На большей части территории края небольшие, местами умеренные осадки в виде дождя и мокрого снега, возможны гололедные явления.Ветер юго-западный 3-8 м/с, местами порывы 14 м/с.

Воскресенье, 31 октября

Ночью температура воздуха составит -4...+1 градус. В отдельных районах небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега, местами гололедные явления. На дорогах местами гололедица. Ветер юго-западный 5-10 м/с, местами порывы до 16 м/с.

Днем прогнозируют+2...+7 градусов. На большей части территории умеренные осадки в виде дождя и снега, местами гололедные явления. Появление снежного покрова, на дорогах местами гололедица. Ветер юго-западный 15-20 м/с, местами порывы 25-27 м/с.

Понедельник, 1 ноября

Ночью температура воздуха составит -5...-10 градусов. Небольшие, местами умеренные осадки в виде мокрого снега, снега. Установление снежного покрова, на дорогах сильная гололедица. Ветер западный 8-13 м/с, местами порывы 15-20 м/с, по востоку местами до 25 м/с.

Днем прогнозируют -2...+3 градуса. Небольшие осадки в виде мокрого снега, снега. Установление снежного покрова, на дорогах в утренние часы сильная гололедица. Ветер западный 8-13 м/с, местами порывы 15-20 м/с.